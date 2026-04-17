أمن صافيتا يوضح ملابسات حادثة وفاة فتاة صدمتها مركبة يقودها عنصر شرطة

طرطوس-سانا

شهدت قريةُ الكشفة في ريف طرطوس حادثةً أليمة، حيث تعرضت فتاة لحادث سير من قبل مركبة يقودها أحد عناصر الشرطة، ما أدى إلى إصابتها إصابة خطرة.

وأوضح مدير مديرية أمن صافيتا أحمد شيخ يوسف في تصريح اليوم الجمعة أن العنصر نقل الفتاة على الفور إلى المشفى لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، مبيناً أنه وبعد وقوع الحادثة بادر إلى تسليم نفسه للجهات المختصة، وجرى توقيفه من قبل فرع القضايا والملاحقات المسلكية.

وأكد شيخ يوسف أن التحقيقات مستمرة للوقوف على كامل ملابسات الحادثة، تمهيداً لعرضها على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدّم شيخ يوسف بأحرّ التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيدة، وشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، داعياً بعض الصفحات إلى الكف عن نشر الشائعات أو استثمار الحادثة بشكل مسيء، واحترام حرمة الفقيدة ومشاعر ذويها.