30 طناً من الخضار من سوق الهال في خربة التين بريف حمص دعماً للمتضررين من السيول في إدلب

حمص-سانا

أطلق تجار ومستثمرو سوق الهال في قرية خربة التين بريف حمص الغربي اليوم الإثنين مبادرة خيرية لدعم العائلات المتضررة من السيول التي اجتاحت مخيمات ريف إدلب مؤخراً، وذلك عبر إرسال كميات كبيرة من الخضار، في مشهد يعكس عمق التكاتف الاجتماعي بين السوريين.

وأوضح المسؤول اللوجستي في إدارة منطقة الحولة بلال القاسم في تصريح لمراسل سانا أن إدارة المنطقة بصفتها الجهة المشرفة على تنظيم العمل في سوق الخضار بقرية خربة التين، سارعت إلى تشجيع هذه المبادرة بعد تواصل أصحاب المحال التجارية والمستأجرين مع الإدارة لإطلاق حملة تبرعات تسهم في التخفيف من معاناة الأهالي في المناطق المنكوبة، لافتاً إلى تجهيز وإرسال قافلة تضم نحو 30 طناً من الخضار المتنوعة والحمضيات.

التاجر أسامة السعيد أكد أن هذه المبادرة تهدف إلى مساندة الأهالي المتضررين فالسوريون جميعاً أهل وأخوة، فيما أوضح التاجر سليمان كنعان أن المبادرة طوعية وذاتية، وتتضمن أصنافاً جيدة ومتنوعة من الخضار، بما يعزز روح التضامن والتآخي بين أبناء الشعب السوري.

وتعكس هذه المبادرة روح التضامن الشعبي، حيث تتكاتف الجهود المحلية لتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، في رسالة تؤكد أن روح التعاون تبقى أقوى من كل التحديات.

تركيب خمسة مراكز تحويل جديدة لتحسين الكهرباء في معرة النعمان بريف إدلب
السورية للاتصالات: تطبيق تعديل النداء القطري لمحافظة حمص غداً
بمشاركة نحو 70 طبيباً وطبيبة.. ورشة عمل بدمشق حول التقنيات الحديثة لحقن المفاصل
وقفة تضامنية للهلال الأحمر في حماة تسلط الضوء على قضية المفقودين الإنسانية
المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب- فيديو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك