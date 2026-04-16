منح المكتتبين والمخصصين لدى مؤسسة الإسكان مهلة شهر لتسوية أوضاعهم المالية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن منح المواطنين المكتتبين والمخصصين لدى المؤسسة العامة للإسكان، مهلة إضافية جديدة لمدة شهر واحد، لتسوية أوضاعهم واستكمال التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة، تبدأ من اليوم الـ 16 من نيسان الجاري، وحتى الـ 15 من أيار القادم.

وبيّنت الوزارة في قرار نشرته اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة، على مراعاة ظروف المواطنين، ولا سيما الذين حالت ظروفهم خلال السنوات الماضية، دون الالتزام بسداد الأقساط أو المراجعة، وخاصة في المناطق التي تعذر الوصول إليها.

وأشارت الوزارة، إلى أن المهلة الجديدة تتيح للمواطنين دفع جميع المبالغ والالتزامات المالية المترتبة على المسكن أو الاكتتاب، والاستفادة من الإعفاءات الخاصة بغرامات التأخير وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وإمكانية إعادة تفعيل الاكتتابات الملغاة، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى المؤسسة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المبادرة والمراجعة، ضمن الفترة المحددة، في مقرها العام بدمشق أو فروعها في كل المحافظات، لضمان حقوقهم وتفادياً لاتخاذ أي إجراءات قانونية لاحقة.

وتعمل المؤسسة العامة للإسكان، ضمن خطة وزارة الأشغال العامة، لتقديم تسهيلات دورية للمكتتبين على مشاريع الإسكان بأنواعها، بهدف تأمين الاستقرار السكني، وتجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الراهنة، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال مدفوعاتهم، وضمان استمرارية المشاريع السكنية وتجهيزها للتسليم.

وكانت المؤسسة دعت مؤخراً المواطنين المكتتبين في مشروع السكن الشبابي، إلى المشاركة في الاستبيان الإلكتروني الذي أطلقته عبر موقعها لدعم تسريع إنجاز المشروع، وتسليم المساكن إلى مستحقيها.