وزارة الاتّصالات تمدد مهلة طلب المعلومات لتطوير البريد السّوري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتّصالات وتقانة المعلومات تمديد المهلة المحددة لاستقبال الرّدود على وثيقة طلب المعلومات الخاصّة بإقامة شراكة استراتيجيّة لتطوير المؤسّسة السوريّة للبريد، وذلك حتى يوم الخميس الـ 23 من نيسان الجاري، بما يتيح للجهات المهتمة وقتاً إضافياً لإعداد تصوراتها ومقترحاتها الأولية بصورة وافية.

وأوضحت الوزارة، في منشور لها على قناتها بالتلغرام، أن هذا التّمديد يأتي في إطار حرصها على توسيع نطاق المشاركة وإتاحة الفرصة أمام المشغّلين من القطاع الخاص والمستثمرين المؤهّلين، لتقديم رؤى عملية تسهم في تحديث البريد السّوري وتطويره، بما يدعم تحويله إلى منصة وطنيّة حديثة لخدمات الطّرود والخدمات اللوجستيّة المرتبطة بالتّجارة الإلكترونيّة، إلى جانب خدمات رقميّة وحكوميّة موجّهة للمواطنين.

وكانت الوزارة أصدرت وثيقة طلب معلومات ضمن توجّهها لتطوير المؤسّسة السوريّة للبريد والارتقاء بأدائها التّشغيلي والتّقني، استجابةً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، وبما يسهم في تحسين خدمات التّوصيل وتعزيزاً لكفاءتها ومرونة عملها.

وأكدت الوزارة أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن مسار متكامل لتطوير سوق بريدي تنافسي ومفتوح، يتيح تعدد الجهات الفاعلة ويشجّع على تحسين الخدمات البريديّة وتوسيعها، من دون منح أي جهة أفضليّة أو حصريّة، بما يضمن استقطاب الخبرات والاستثمارات القادرة على الإسهام في تنمية هذا القطّاع الحيوي.

ودعت الوزارة الجهات الرّاغبة بالمشاركة إلى تضمين ردودها معلومات تتعلّق برؤيتها الاستراتيجيّة وآليّات التّنفيذ والتّصوّرات الاستثماريّة والتّجاريّة، إضافةً إلى خطط تحديث العمليّات البريديّة والشّبكة والبنية التّقنيّة وإدارة البيانات، مع التّنويه إلى أنّ الاستفسارات والرّدود الواردة ستسهم في بلورة متطلّبات التّطوير والاستثمار، تمهيداً للانتقال إلى وضع معايير المنافسة واستكمال الإجراءات اللّاحقة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ترحب بجميع الطّلبات والاستفسارات والرّدود المرسلة عبر البريد الإلكتروني: SyrianPostRFI@moct.gov.sy

وأصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ، في الـ 15 من الشهر الماضي، وثيقة طلب معلومات لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير المؤسسة السورية للبريد، داعية المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة إلى تقديم تصوراتهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية، وذلك خلال موعد أقصاه الـ 15 من شهر نيسان المقبل كموعد نهائي لتلقي الردود.