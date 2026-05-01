معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” يختتم دورته الـ 12 بدمشق

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك”، الذي نظمته على مدى أربعة أيام المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات وشركة “المبدعون” للمعارض والمؤتمرات برعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

صفقات وتقنيات جديدة

وأوضحت مديرة المعرض هالة الشربجي في تصريح لـ سانا، أن المعرض استقطب 18500 زائر من المتخصصين والمهتمين والوفود الرسمية من الجامعات والنقابات والوزارات، مقدماً منصة حيّة للتعارف بين المشاركين وجمهورهم المستهدف أو المشاركين المحتملين لعقد صفقات استراتيجية والتي بلغ عدد المعلن عنها حتى الآن 25 صفقة.

وبينت الشربجي أن المعرض عرض أحدث التقنيات التي تطرح لأول مرة في السوق السورية، إلى جانب مجموعة من المحاضرات التخصصية التي ناقشت مستقبل التكنولوجيا في سوريا ودورها في دعم مرحلة التعافي الاقتصادي.

وبينت الشربجي أن الفعاليات المرافقة للمعرض شهدت إقامة ديوان الاتصالات بمشاركة أسماء أكاديمية وشخصيات اعتبارية بارزة منها وزراء، الذين ألقوا محاضرات وأداروا ندوات تفاعلية طيلة أيام المعرض، لنقاش التحول الرقمي الحكومي في سبيل نهضة سوريا.

وأشارت الشربجي إلى أن هذه الدورة الحالية للمعرض ساهمت في رسم ملامح الدورة القادمة من المعرض مع بدء استقبال طلبات التسجيل الشركات محلياً ودولياً بعضها يحجز مشاركته الأولى في “سيريا هايتك” ضمن الدورة القادمة، التي سيخصص لها مساحات أكبر للعارضين.

استمرار تطوير المعرض

وأكدت الشربجي استمرار العمل على تطوير المعرض في دورته الثالثة عشرة، بما يواكب التطور السريع في قطاع التكنولوجيا، حرصاً على تقديم التجربة الأفضل لزوار المعرض وعارضيه.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت في الـ 28 من الشهر نيسان الماضي، بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، في مجالات المعلوماتية والإنترنت والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، إضافة إلى الهواتف والحواسيب المحمولة والابتكارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تطبيقات واقعية، وحلول التحول الرقمي الأجهزة الذكية وتطبيقاته، وسط إقبال لافت من الزوار، مع تأمين خدمات نقل مجانية لهم على مدار الساعة.