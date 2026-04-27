إعادة افتتاح دائرة المصالح العقارية في سراقب ومعرة النعمان

إدلب-سانا

افتتحت مديرية المصالح العقارية في محافظة إدلب اليوم الإثنين، دائرة المصالح العقارية في كل من معرة النعمان وسراقب في ريف إدلب الجنوبي، بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التأهيل، وذلك بتنفيذ منظمة غوبا (GOPA)، وتمويل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

مدير المصالح العقارية في المحافظة طاهر شحادة أوضح في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تفعيل هذه الدوائر في مدينتي المعرة وسراقب، نظراً لحاجة الأهالي الماسة للخدمات التي تقدمها، ولا سيما بعد عودة أعداد كبيرة من المهجرين قسراً بفعل النظام البائد، مبيناً أن الخدمات المقدمة في الدوائر تشمل توثيق جميع أنواع العقود للمالكين، ومنحهم الوثائق العقارية من بيانات قيد وصور وغيرها، فضلاً عن كونها تخفف العناء والتكلفة المادية على المستفيدين، حيث كانوا يسافرون إلى مدينة إدلب لإنجاز معاملاتهم العقارية.

بدوره مدير منطقة حلب وإدلب في منظمة غوبا (GOPA) المهندس باسل شكري بين في تصريح مماثل، أن المنظمة بادرت بعد التحرير مباشرة بتقديم الدعم لإدلب، للوقوف على الحاجات الأساسية لأهالي المنطقة من المهجرين والقاطنين والعائدين حديثاً، حيث قامت بترميم البيوت وتركيب أعمدة إنارة في منطقتي خان شيخون والمعرة، إضافة إلى دعم الأهالي من خلال برنامج سبل العيش عبر تقديم منح زراعية للمربين، وتأهيل بعض المحال التجارية لتشجيع أصحابها للعودة.

وأشار شكري إلى أن المنظمة أسهمت بإعادة تفعيل الدوائر العقارية في المعرة وسراقب وقبلهما في مدينة إدلب، كخطوة مهمة تتعلق بحماية مصالح وممتلكات الناس وأراضيهم وعقاراتهم، وذلك لتشجيع عودة الأهالي بسرعة ضمن ظروف آمنة وكريمة تضمن حقوقهم كاملة.

وتوجد في محافظة إدلب خمس دوائر عقارية تتبع لمديرية المحافظة، تتوزع في مناطق حارم وأريحا وجسر الشغور ومعرة النعمان وسراقب، تعرض معظمها للدمار بشكل كامل أو جزئي، وتمت إعادة تفعيلها من جديد بعد تأهيلها بدعم من المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.