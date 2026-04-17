قوى الأمن الداخلي بحمص توضح ملابسات وفاة مطلوب أثناء محاولة توقيفه

حمص-سانا

أوضحت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حمص ملابسات وفاة المدعو محمد بحلاق، وذلك خلال محاولة توقيفه بموجب مذكرة صادرة عن النيابة العامة، بعدما تطورت العملية إلى اشتباك مع الدورية تسبب بإصابة أحد عناصرها قبل أن يقدم المطلوب على إنهاء حياته.

وقالت مديرية الأمن الداخلي في بيان تلقت سانا نسخه منه اليوم الجمعة: “بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة بحق المدعو محمد بحلاق بمدينة حمص، توجهت دورية من قوى الأمن الداخلي لإحضاره، وعند وصول الدورية إلى موقع وجوده، أبدى المطلوب مقاومة عنيفة واشتبك مع عناصر الدورية، ما أسفر عن إصابة أحد عناصرها، ثم أقدم المذكور على إنهاء حياته بداخل موقع الاشتباك”.

وأشارت مديرية الأمن الداخلي إلى أن الجهات القضائية والأمنية المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً لتحديد كل الظروف والمجريات المحيطة بالواقعة، كما باشرت هيئة الطب الشرعي بالكشف على الجثة لتحديد أسباب الوفاة بدقة وتقديم تقرير طبي بذلك.