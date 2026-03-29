اختتام فرز صناديق التبرعات ضمن حملة دعم مرضى السرطان في درعا

درعا-سانا

اختُتمت اليوم الأحد في محافظة درعا عملية استلام وفرز صناديق التبرعات ضمن حملة دعم مرضى السرطان، وذلك بإشراف الجهات الرسمية المختصة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية ولجان المجتمع المحلي.

وشملت العملية أكثر من 15 قرية وبلدة، وفق إجراءات دقيقة هدفت إلى ضمان الشفافية والتنظيم في إدارة التبرعات وتوثيقها.

وأوضح مدير الاتصال الحكومي في مديرية أوقاف درعا إبراهيم عز الدين أن عملية تنظيم محاضر الاستلام أُنجزت اليوم ضمن المنطقة الإدارية لدرعا، وبحضور المندوبين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن النتائج كانت مرضية، وأن الجهود المشتركة أسهمت في إنجاح الحملة.

من جهته أوضح محمد قطيفان من حملة “أصدقاء مرضى السرطان” أنه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك جرى جمع الصناديق في المنطقة الإدارية لدرعا، وتمت عملية الفرز بإشراف مديرية الأوقاف ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وبمشاركة مندوبين ولجان من البلدات والمدن.

ولفت إلى أنه سيتم عرض ملف كامل بنتائج الحملة لضمان الشفافية، إلى جانب العمل على خطة استدامة ستُعلن عبر منصات الحملة.

بدوره بيّن عدي الطلب، أحد أعضاء الحملة، أن عملية الفرز وتوثيق المبالغ تمت بإشراف الجهات المعنية وبحضور ممثلين عن الأوقاف والشؤون الاجتماعية والحملة، مؤكداً أنه سيتم نشر النتائج كاملة بعد الانتهاء من جمع الصناديق في مختلف مناطق المحافظة.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المجتمعية والإنسانية لدعم مرضى السرطان في محافظة درعا، عبر جمع التبرعات من صناديق موزعة في القرى والبلدات، وفرزها وتوثيقها بإشراف رسمي لضمان الشفافية.

كما تهدف الحملة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ووضع خطط مستدامة لدعم المرضى خلال المراحل المقبلة.