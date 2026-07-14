بدء تنفيذ مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية في تل ‏أبيض بريف الرقة

الرقة-سانا‏

بدأت إدارة منطقة تل أبيض في ريف الرقة بالتعاون مع منظمة ‏إيلاف اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع تأهيل وتنظيم شبكة الصرف ‏الصحي الرئيسية في مدينة تل أبيض، ولا سيما مجرى نهر عين ‏الحصان الذي يشهد تجمعات للمياه الراكدة تسهم في انتشار ‏الحشرات والأمراض، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين الواقع ‏الخدمي، والحد من المشكلات البيئية والصحية‎.‎

وأوضح المكلف بتسيير إدارة منطقة تل أبيض سعد الفارس في ‏تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يركز على تنظيم مجرى ‏الصرف الصحي في مجرى نهر عين الحصان، وردم المستنقعات ‏الناتجة عنه بالتوازي مع حملات رش لمكافحة الحشرات، والحد من ‏انتشار مرض اللشمانيا، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ‏فصل الصيف‎.‎

وأشار الفارس إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن صيانة وتأهيل ‏الآليات الموجودة في البلدية وإعادتها إلى الخدمة، بما يعزز قدرة ‏فرق النظافة على تنفيذ أعمالها، مبيناً أنه سيتم توظيف 50 عاملاً ‏من المتقدمين للعمل في مجلس المدينة، إلى جانب توفير آليات ‏ومعدات جديدة تسهم في رفع مستوى النظافة داخل الأحياء‎.‎

وبيّن أن الخطط المستقبلية تركز على استدامة المشاريع الخدمية ‏الحالية في مركز مدينة تل أبيض، والعمل على توسيعها تدريجياً ‏لتشمل مختلف بلدات وقرى الريف، بما يضمن تحسين مستوى ‏الخدمات المقدمة للمواطنين‎.‎

من جهته، أوضح مسؤول قسم المياه والإصحاح في منظمة إيلاف ‏عطالله المحيسن في تصريح مماثل، أن المنظمة تنفذ المشروع ‏بالشراكة مع إدارة منطقة تل أبيض، ويرتكز على ثلاثة محاور ‏رئيسية تشمل ردم المستنقعات في نهر عين الحصان، وتأهيل ‏شبكات الصرف الصحي، وتزويد عمال البلدية بالمعدات اللازمة ‏بعد توظيفهم بعقود لمدة أربعة أشهر‎.‎

وأشار المحيسن إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع البيئي ‏والصحي، من خلال الحد من تجمع المياه الراكدة، وتعزيز خدمات ‏الصرف الصحي، وتوفير بيئة أكثر نظافة وصحة للسكان، إلى ‏جانب خلق فرص عمل ودعم استدامة خدمات البلدية‎.‎

ويعد المشروع امتداداً لسلسلة من المشاريع الخدمية التي تشهدها ‏مدينة تل أبيض بريف الرقة لإعادة تأهيل المرافق العامة، وتحسين ‏خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، في إطار دعم استقرار ‏المدينة، وتهيئة بيئة صحية وآمنة للمواطنين‎.‎