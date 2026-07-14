بدء تنفيذ مشروع تأهيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية في تل ‏أبيض بريف الرقة

الرقة-سانا
بدأت إدارة منطقة تل أبيض في ريف الرقة بالتعاون مع منظمة إيلاف اليوم الثلاثاء، تنفيذ مشروع تأهيل وتنظيم شبكة الصرف الصحي الرئيسية في مدينة تل أبيض، ولا سيما مجرى نهر عين الحصان الذي يشهد تجمعات للمياه الراكدة تسهم في انتشار الحشرات والأمراض، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين الواقع الخدمي، والحد من المشكلات البيئية والصحية.
وأوضح المكلف بتسيير إدارة منطقة تل أبيض سعد الفارس في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يركز على تنظيم مجرى الصرف الصحي في مجرى نهر عين الحصان، وردم المستنقعات الناتجة عنه بالتوازي مع حملات رش لمكافحة الحشرات، والحد من انتشار مرض اللشمانيا، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وأشار الفارس إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن صيانة وتأهيل الآليات الموجودة في البلدية وإعادتها إلى الخدمة، بما يعزز قدرة فرق النظافة على تنفيذ أعمالها، مبيناً أنه سيتم توظيف 50 عاملاً من المتقدمين للعمل في مجلس المدينة، إلى جانب توفير آليات ومعدات جديدة تسهم في رفع مستوى النظافة داخل الأحياء.
وبيّن أن الخطط المستقبلية تركز على استدامة المشاريع الخدمية الحالية في مركز مدينة تل أبيض، والعمل على توسيعها تدريجياً لتشمل مختلف بلدات وقرى الريف، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهته، أوضح مسؤول قسم المياه والإصحاح في منظمة إيلاف عطالله المحيسن في تصريح مماثل، أن المنظمة تنفذ المشروع بالشراكة مع إدارة منطقة تل أبيض، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل ردم المستنقعات في نهر عين الحصان، وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وتزويد عمال البلدية بالمعدات اللازمة بعد توظيفهم بعقود لمدة أربعة أشهر.
وأشار المحيسن إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين الواقع البيئي والصحي، من خلال الحد من تجمع المياه الراكدة، وتعزيز خدمات الصرف الصحي، وتوفير بيئة أكثر نظافة وصحة للسكان، إلى جانب خلق فرص عمل ودعم استدامة خدمات البلدية.
ويعد المشروع امتداداً لسلسلة من المشاريع الخدمية التي تشهدها مدينة تل أبيض بريف الرقة لإعادة تأهيل المرافق العامة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، في إطار دعم استقرار المدينة، وتهيئة بيئة صحية وآمنة للمواطنين.