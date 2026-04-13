القنيطرة: مساعٍ لمعالجة أوضاع عمال البحوث الزراعية بعد قرار عدم تجديد عقودهم

بحث عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في محافظة القنيطرة خلال اجتماع مع عمال البحوث العلمية الزراعية في المحافظة، تداعيات قرار عدم تجديد عقودهم، والسبل الممكنة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية خلال المرحلة القادمة.

وصرّح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في القنيطرة بهاء الرهبان لمراسل سانا أن موضوع عدم تجديد عقود العاملين يُعد من القضايا الصعبة، نظراً لاعتماد العديد منهم على رواتبهم كمصدر دخل أساسي ومعيشي، مشيراً إلى ثلاث خطوات يجري العمل عليها بالتنسيق مع المحافظة ووزارتي الزراعة والتنمية الإدارية لمعالجة هذا الملف.

وأضاف: إن المساعي تتركز على إعادة العمال المفصولين إلى مراكز عملهم، أو إعادة تدبير الأعداد الفائضة وتوزيعها على المديريات والفروع الأخرى ضمن محافظة القنيطرة، معرباً عن الأمل بتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

يأتي الاجتماع بعد قرار عدم تجديد عقود عدد من عمال البحوث العلمية الزراعية في القنيطرة، وسط مطالبات بإيجاد حلول لمعالجة أوضاعهم الوظيفية نظراً لاعتمادهم على هذه الوظائف كمصدر دخل أساسي.