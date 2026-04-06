مخازين سدود الحسكة تزيد على 328 مليون متر مكعب من المياه نتيجة الهطولات المطرية

الحسكة-سانا

سجلت مخازين السدود السطحية من المياه في محافظة الحسكة، ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالمخازين المسجلة خلال العام الماضي، وذلك بفضل الهطولات المطرية التي شهدتها المنطقة خلال نهاية شهر آذار الماضي.

وأوضح مدير الموارد المائية في الحسكة، المهندس عبد العزيز أمين، في تصريحٍ لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن إجمالي كميات المياه المخزنة في السدود السطحية بلغ 328.620 مليون متر مكعب، موزعة على عشرة سدود في عموم المحافظة، مقارنةً بـ 121.974 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار أمين، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الكميات تركزت في سد الحسكة الجنوبي على نهر الخابور في الريف الجنوبي، حيث بلغت كمية المياه المخزنة فيه 257 مليون متر مكعب، مقابل 87 مليون متر مكعب في الفترة ذاتها من العام الفائت، بزيادة تُقدّر بنحو 170 مليون متر مكعب.

وبيّن أن هذه الزيادة في المخزون المائي تكتسب أهمية خاصة في دعم العملية الزراعية، ولا سيما في الأراضي الواقعة على امتداد مجرى نهر الخابور، لافتاً إلى أن المديرية قد تلجأ إلى فتح بوابات السد لتأمين ريات زراعية خلال الموسم الصيفي عند الحاجة.

ويبلغ عدد السدود السطحية في محافظة الحسكة عشرة سدود، هي: سد الحسكة الجنوبي، والسد الشرقي، والسد الغربي، وسدود السفان، والحاكمية، والمنصورة في منطقة المالكية، إضافة إلى سدي الجوادية وباب الحديد في بلدة الجوادية، وسدي معشوق والجراحي في منطقة القحطانية.