مرفأ طرطوس يستقبل نحو 29 ألف رأس من المواشي متجهة إلى الأردن ‏والعراق

طرطوس-سانا

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استقبل مرفأ طرطوس ثلاث بواخر ترانزيت محمّلة بنحو 29 ألف رأس من ‏المواشي، قادمة من البرازيل وإسبانيا، وذلك تمهيداً لنقلها براً إلى الأردن ‏والعراق، في إطار تنامي حركة الترانزيت عبر المرفأ ودوره في خدمة ‏حركة التجارة والنقل بين سوريا ودول المنطقة.‏

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام ‏اليوم السبت، أن باخرتين وصلتا الى مرفأ طرطوس من البرازيل، وتحملان ‏نحو 15 ألف رأس من العجول، فيما وصلت باخرة ثالثة قادمة من إسبانيا، ‏وعلى متنها أكثر من 14 ألف رأس من الأغنام.‏

وباشرت الكوادر المختصة عمليات تفريغ المواشي عقب استكمال إجراءات ‏الكشف والفحوص الصحية والبيطرية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات ‏والتدابير اللازمة لضمان سلامتها خلال عمليات التفريغ والنقل، والحفاظ ‏على انسيابية العمل داخل المرفأ.‏

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة مرفأ طرطوس تواصل تقديم التسهيلات ‏اللوجستية وتبسيط الإجراءات الخاصة بشحنات الترانزيت، بما يسهم في ‏تسريع عمليات التفريغ والنقل، وتعزيز كفاءة المرفأ في استقبال الشحنات ‏المتجهة إلى دول المنطقة.‏

وتأتي هذه الحركة ضمن النشاط المتنامي للمرفأ في مجال الترانزيت، بما ‏يعزز دوره كمحور لحركة التجارة والعبور بين موانئ البحر المتوسط ودول ‏المنطقة، ويدعم موقع سوريا بوصفها حلقة وصل في حركة النقل والتبادل ‏التجاري الإقليمي.‏

يشار إلى أن مرفأ طرطوس أحد المرافئ الرئيسية على الساحل السوري، ‏ويؤدي دوراً في استقبال مختلف أنواع الشحنات وتقديم الخدمات اللوجستية ‏المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما في ذلك الشحنات ‏العابرة إلى دول المنطقة.

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