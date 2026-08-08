مرفأ طرطوس يستقبل نحو 29 ألف رأس من المواشي متجهة إلى الأردن ‏والعراق

طرطوس-سانا
استقبل مرفأ طرطوس ثلاث بواخر ترانزيت محمّلة بنحو 29 ألف رأس من المواشي، قادمة من البرازيل وإسبانيا، وذلك تمهيداً لنقلها براً إلى الأردن والعراق، في إطار تنامي حركة الترانزيت عبر المرفأ ودوره في خدمة حركة التجارة والنقل بين سوريا ودول المنطقة.
وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن باخرتين وصلتا الى مرفأ طرطوس من البرازيل، وتحملان نحو 15 ألف رأس من العجول، فيما وصلت باخرة ثالثة قادمة من إسبانيا، وعلى متنها أكثر من 14 ألف رأس من الأغنام.
وباشرت الكوادر المختصة عمليات تفريغ المواشي عقب استكمال إجراءات الكشف والفحوص الصحية والبيطرية المعتمدة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامتها خلال عمليات التفريغ والنقل، والحفاظ على انسيابية العمل داخل المرفأ.
وأشارت الهيئة إلى أن إدارة مرفأ طرطوس تواصل تقديم التسهيلات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الخاصة بشحنات الترانزيت، بما يسهم في تسريع عمليات التفريغ والنقل، وتعزيز كفاءة المرفأ في استقبال الشحنات المتجهة إلى دول المنطقة.
وتأتي هذه الحركة ضمن النشاط المتنامي للمرفأ في مجال الترانزيت، بما يعزز دوره كمحور لحركة التجارة والعبور بين موانئ البحر المتوسط ودول المنطقة، ويدعم موقع سوريا بوصفها حلقة وصل في حركة النقل والتبادل التجاري الإقليمي.
يشار إلى أن مرفأ طرطوس أحد المرافئ الرئيسية على الساحل السوري، ويؤدي دوراً في استقبال مختلف أنواع الشحنات وتقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، بما في ذلك الشحنات العابرة إلى دول المنطقة.