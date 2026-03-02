محافظة ريف دمشق: استقبال طلبات المفصولين بسبب الثورة اعتباراً من الـ 5 من آذار

ريف دمشق-سانا

دعت محافظة ريف دمشق الموظفين الذين فُصلوا بسبب مشاركتهم في الثورة من تاريخ الـ 18 من آذار 2011 حتى الـ 8 من كانون الأول 2024، إلى تقديم أوراقهم واستكمال الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم.

وفي إعلان نشرته عبر حساباتها الرسمية، أفادت المحافظة اليوم الإثنين بأنه يتعين على الموظفين المفصولين مراجعة الأمانة العامة لمحافظة ريف دمشق – مديرية التنمية الإدارية (مراجعة شاملة)، لتقديم الأوراق المطلوبة خلال الفترة الممتدة من الـ 5 من آذار 2026 حتى الـ 11 من آذار 2026.

وأوضحت المحافظة أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد، إضافة إلى قرار التعيين وقرار الفصل.

ويأتي هذا الإجراء بناء على توجيهات محافظة ريف دمشق وجهودها في معالجة ملف المفصولين خلال فترة الثورة السورية، والذي يشكل إحدى أولويات عملها خلال المرحلة الحالية.