هطولات مطرية في محافظات عدة أعلاها 44.3 مم في سرمدا بريف إدلب

شهدت محافظات سورية عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 44.3 مم في سرمدا بريف إدلب.

وحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الجمعة، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

حماة :
أفاميا 1 مم، الحميري 1.5 مم، الرصافة 27.7 مم، الكريم15 مم، السقيلبية 6 مم، ربعو 10 مم، شطحة 24 مم، ، عين حلاقيم 26 مم، عين الكروم 15 مم، كفرزيتا 0.5 مم، مصياف 24 مم، وادي العيون 18.5 مم.

طرطوس:
القدموس 21 مم، الشيخ بدر 8.5 مم، الصفصافة 0.5 مم ، مشتى الحلو 3 مم، دريكيش 6 مم، صافيتا 0.5 مم، مدينة طرطوس 0.5 مم، بانياس 3 مم، حمام واصل 2.5مم.

اللاذقية:
البهلولية 23 مم، الحفة 20 مم، القرداحة 7 مم، القطيلبية 12 مم، مدينة اللاذقية 12.8 مم، المزيرعة 7 مم، بوقا 5.7 مم، وجبلة – حميميم 5.8 مم، ربيعة 13.7 مم، صلنفة 38 مم، قسطل معاف 8 مم، كسب 23 مم، وادي قنديل 31 مم.

إدلب:
إحسم 9 مم، إدلب 10 مم، وأرمناز 18 مم، أريحا 9 مم، البارة 11 مم، إيبلا 5.5 مم، بداما 39.5مم، جسر الشغور 9.5 مم، حارم 40 مم، خان شيخون 0.7 مم، دركوش 17 مم، سراقب 4.5 مم، سرمدا 44.3 مم، كفر تخاريم 25 مم، محمبل 7 مم، معرة النعمان 2 مم، أبو الظهور 1.8 مم.

حلب:
مدينة حلب 29 مم، حلب – المطار 10.6 مم، عفرين 43 مم، الباب 6 مم، السفيرة 3.5 مم، جرابلس 8 مم، منبج 17 مم.

الرقة:
تل أبيض 3 مم.

الحسكة:
الجوادية 5 مم، الدرباسية 7.5 مم، الزهيرية 18 مم، القامشلي 3 مم، القحطانية 8 مم، المالكية 17 مم، اليعربية 3 مم، تل حميس 8 مم، عامودا 4.5 مم، هيمو 3 مم، العريشة 5 مم، تل بيدر 6 مم، تل تمر 2مم، تل علو 6 مم، أبو قصايب 4.5 مم، المناجير 3 مم، تل براك 13.5 مم، راس العين 1 مم.

ودعت وزارة الزراعة الراغبين بالاطلاع على كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى زيارة المنصة الوطنية السورية للهطولات المطرية، التي أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة “مدد للتنمية وبناء السلام”، عبر الرابط (https://ghiyath.gov.sy/).

اليونيسف وجمعية جذور تحتفيان باليوم العالمي للطفل في دمشق بفعالية “البذرة الزرقاء”
تربية الأبقار في الحسكة.. قطاع واعد ورافد أساسي للصناعات الغذائية المحلية
وزير الإعلام: مصير الصحفي فراس البرجس لا يزال مجهولاً بعد نقله إلى سجن سري من قبل قسد
مسجد قرية المرقب بريف طرطوس.. جوانب تبرز أهميته التاريخية والعمرانية
مشروع أبراج دمشق… 20 ألف شقة موزعة على أكثر من 60 برجاً
