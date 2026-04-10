ارتفاع منسوب بحيرة الفرات بنحو 4 أمتار ليصل مخزونها إلى 3 مليارات متر مكعب

الرقة-سانا

أكد المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور، أن منسوب مياه بحيرة الفرات شهد مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 4 أمتار، ما يعكس تحسناً في الوارد المائي في حين وصل مخزون البحيرة إلى 3 مليارات متر مكعب.

وبيّن بكور في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الزيادة في الوارد المائي انعكست إيجاباً على توليد الطاقة الكهربائية، الذي يبلغ الآن نحو 250 ميغاواط في الساعة، ما يسهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أنه تم تشغيل خط سد الفرات – حماة، ويجري تزويد أجزاء من ريف حلب ومحافظة الرقة وريفها بالطاقة الكهربائية، ما يدعم تحسين واقع التغذية الكهربائية.

ويُعد سد الفرات من أهم منشآت المياه والطاقة في سوريا، ويحتوي على بحيرة الفرات والتي يصل حجم تخزينها الأعظمي إلى 14.1 مليار متر مكعب، عند منسوب تخزين أعظمي يُقدّر بنحو 304 أمتار فوق سطح البحر.

ويلعب السد دوراً محورياً في توليد الطاقة الكهربائية، وتنظيم الموارد المائية، وريّ مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

