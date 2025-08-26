أجهزة غسيل كلى ودقيق لدعم الأفران… في قافلة مساعدات جديدة للسويداء

درعا-سانا

وصلت إلى ممر بصر الحرير الإنساني بريف درعا اليوم قافلة مساعدات جديدة في طريقها إلى محافظة السويداء، في إطار خطة الاستجابة التي تنفذها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وتضم القافلة الـ 17 المرسلة، شاحنة تحتوي سبعة أجهزة غسيل كلى لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة في المشافي العامة لمرضى غسيل الكلى، و11 شاحنة أخرى تحتوي على مادة الدقيق لدعم الأفران وضمان استمرارية عملها.

وكانت قافلة المساعدات الـ 16 دخلت إلى السويداء في الـ 24 من الشهر الجاري، عبر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، لتأمين احتياجات الأسر المتضررة.