أجهزة غسيل كلى ودقيق لدعم الأفران… في قافلة مساعدات جديدة للسويداء

20250826104501 IMG 3859

درعا-سانا

وصلت إلى ممر بصر الحرير الإنساني بريف درعا اليوم قافلة مساعدات جديدة في طريقها إلى محافظة السويداء، في إطار خطة الاستجابة التي تنفذها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

20250826103913 IMG 3852

وتضم القافلة الـ 17 المرسلة، شاحنة تحتوي سبعة أجهزة غسيل كلى لتعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة في المشافي العامة لمرضى غسيل الكلى، و11 شاحنة أخرى تحتوي على مادة الدقيق لدعم الأفران وضمان استمرارية عملها.

وكانت قافلة المساعدات الـ 16 دخلت إلى السويداء في الـ 24 من الشهر الجاري، عبر منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وبالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الدوليين، لتأمين احتياجات الأسر المتضررة.

20250826103139 IMG 3835
20250826103206 IMG 3838
20250826105111 IMG 3869
20250826105234 IMG 3871

