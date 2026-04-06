افتتاح معرض منتجات المرأة الريفية في طرطوس لدعم الإبداع المحلي وتمكين المرأة

طرطوس-سانا

افتتحت دائرة الإرشاد الزراعي والتنمية في مديرية الزراعة بمحافظة طرطوس اليوم الإثنين، معرض منتجات المرأة الريفية في صالة طرطوس القديمة، وذلك ضمن جهود دعم وتمكين المرأة في المجتمعات المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي ودوره في التنمية الاقتصادية.

ويضم المعرض أكثر من 75 مشاركاً ومشاركة من مختلف مناطق المحافظة، ويعرض مجموعة متنوعة ومميزة من الأعمال الحرفية واليدوية والغذائية، بما يعكس إبداع المرأة الريفية وقدرتها على تحويل الموارد البسيطة إلى منتجات مفيدة وجميلة.

وأكد محافظ طرطوس أحمد الشامي في تصريح لمراسلة سانا، أن المعرض يتميز بالتنوع والإبداع، مشيراً إلى أن معظم المشاركين قدموا أعمالهم بشغف، ويجب دعمهم لتوسيع فرصهم التسويقية.

وأشار الشامي إلى أن الخطة القادمة تتضمن تأسيس منصة دائمة للتسويق، تسلط الضوء على أعمال المشاركين الإبداعية، وتساعدهم على عرض منتجاتهم بشكل أفضل في الأسواق المحلية، موجهاً الشكر للجهود المبذولة من قبل مديرية زراعة طرطوس ومجلس المدينة على تنظيم المعرض المميز، ومؤكداً أهمية التعاون بين الجهات الرسمية لدعم المرأة الريفية وتعزيز الإنتاج المحلي.

من جهته أشار مدير زراعة طرطوس الدكتور محمد أحمد في تصريح مماثل إلى أن المعرض الذي يستمر حتى الخميس القادم يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الزراعة والأمانة العامة لمحافظة طرطوس لدعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الريفية المطلوبة، لافتاً إلى أن المعرض يضم لأول مرة أكثر من 75 مشاركاً ومشاركة من مختلف مناطق المحافظة.

وبيّن أحمد أن المعرض يضم مختلف أنواع المهن اليدوية الناتجة عن نشاط المرأة الريفية، ويعكس إبداعها وقدرتها على تحويل أي موارد بسيطة إلى منتجات جميلة ومفيدة، مؤكداً أن المرأة الريفية شريكة حقيقية في العملية الزراعية، وأن سياسة وزارة الزراعة تهدف إلى دعمها لتحقيق تنمية ريفية مستدامة وضمان الأمن الغذائي على مستوى سوريا.

بدورها بينت المشاركة شيرين إبراهيم سكاف التي تعمل في مجال الصباريات والعصاريات ومختلف أنواع الورود في مشتلها في قرية بلاطة غربية، أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض منتجاتها اليدوية أمام الجمهور والداعمين المحليين، مشيرة إلى أن مشاركتها في المعرض تتيح لها التعرف على تجارب المشاركات الأخريات والاستفادة من خبراتهن في تطوير أعمالها.

ونوهت المشاركة صفاء شحود التي تعمل في الكروشيه وصناعة الدمى بأن المعرض يسلط الضوء على إبداع المرأة الريفية وقدرتها على تحويل أفكار بسيطة إلى منتجات جميلة وملهمة، ويفتح أمام المشاركات آفاقاً جديدة للتسويق وتوسيع شبكة العملاء، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستدامة الاقتصادية للعائلات.

من جانبها المشاركة ريم درويش المتخصصة في منتجات الأجبان والألبان لفتت إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة لعرض منتجاتها أمام الزوار والداعمين المحليين، مؤكدة أن مشاركتها تعكس شغف المرأة الريفية وإبداعها في تحويل موارد بسيطة إلى منتجات غذائية ذات جودة عالية وفائدة كبيرة.