نجمة لـ سانا: مشاورات مكثفة لاستكمال التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة

دمشق-سانا

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة أن اللجنة تجري حالياً مشاورات مكثفة في محافظة الحسكة مع الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع “قسد”، إضافة إلى الفعاليات المحلية في المحافظة، وذلك بهدف استكمال التجهيزات والتحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشعب فيها.

وأشار نجمة في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين إلى أنه سيتم الإعلان رسمياً عن البرنامج الدقيق لآلية عمل اللجنة في الحسكة فور الانتهاء من هذه المشاورات، مبيناً أن البرنامج سيتضمن تشكيل اللجان الفرعية، وتحديد الهيئات الناخبة، وموعد إجراء الانتخابات.

وقال نجمة: “إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن الثلث المعيّن من قبل الرئيس أحمد الشرع بعد اكتمال العملية الانتخابية، على أن يسهم هذا التعيين في ضمان التمثيل العادل للمرأة والمكونات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بما يحقق التوازن المطلوب تحت قبة مجلس الشعب”.

ولفت نجمة إلى أن المجلس سيركز في المرحلة الأولى على إعداد نظامه الداخلي وآلية عمله، موضحاً أن دوره في المرحلة المقبلة يتمثل بوضع القوانين والتشريعات.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري في الـ 18 من شهر آذار الفائت، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.