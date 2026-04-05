وزارة الطاقة تجهّز محطة كهرباء نقالة لتشغيل محطة مياه علوك وتحسين التغذية بريف الحسكة

الحسكة-سانا

تتابع وزارة الطاقة تنفيذ إجراءات إسعافية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية في محافظة الحسكة، وتقوم حالياً بتجهيز محطة كهرباء نقالة (Mobile substation) في منطقة الدرباسية، بهدف تأمين التغذية الكهربائية لمحطة مياه علوك، المصدر الرئيس لمياه الشرب في المحافظة، إضافة إلى تغذية الأحمال الخدمية والمنزلية في منطقة الدرباسية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم ربط المحطة النقالة بمحطة مياه علوك خلال عدة أيام، ريثما تسمح الظروف الميدانية بالربط، ولا سيما في منطقة رأس العين التي لم تجف أرضها بعد، وهي نقطة الربط الأساسية للمحطة.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع أعمال الصيانة والتجهيز الجارية في محطة توليد الدرباسية 66/20، التي تعمل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء على تجهيزها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استمرارية مياه الشرب وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية في ريف الحسكة، ضمن خطة متكاملة لدعم الخدمات الأساسية في المنطقة.