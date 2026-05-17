المنافذ والجمارك تباشر تسليم أمانات عالقة لـ 300 عائلة من زمن النظام البائد

دمشق-سانا
أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، أنها باشرت أمس السبت بتسليم أمتعة شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية عالقة في مرفأ اللاذقية، بسبب ممارسات النظام البائد التي حالت دون وصول الأمانات إلى أصحابها لسنوات رغم المطالبات المتكررة من قبلهم.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام أن العديد من المواطنين كانوا فقدوا الأمل باستعادة أمتعتهم، نتيجة التعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام البائد على شركات الشحن وآليات التسليم، إلا أنها عملت فور تلقيها شكاوى المواطنين على فتح تحقيق شامل لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة بها، وصولاً إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها بشكل مباشر لهم دون تحميل أصحابها أي رسوم أو أعباء مالية إضافية.
وفي وقت سابق أشار مدير الرقابة الداخلية في المرفأ وائل باكير لمراسل سانا، إلى أن إدارة المرفأ تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى من مواطنين فقدوا التواصل مع شحناتهم الواردة من الخارج، ما دفع فريق الرقابة إلى متابعة الملف والتدقيق في محتويات المستودعات حيث تم العثور على ثلاث حاويات تضم بضائع تعود لعائلات سورية مغتربة.
وبيّن باكير أن العاملين والإداريين في المرفأ، باشروا عمليات فرز وتصنيف المحتويات وتنظيم البيانات المتعلقة بها، بهدف تسليم كل عائلة مقتنياتها وفق الأصول، مؤكداً أن عمليات التسليم ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى إعادة جميع البضائع إلى أصحابها.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى معالجة الأضرار المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية حقوقهم، بما يسهم في تعزيز الثقة بالجهات العامة وترسيخ سيادة القانون.