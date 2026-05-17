المنافذ والجمارك تباشر تسليم أمانات عالقة لـ 300 عائلة من زمن النظام البائد

دمشق-سانا

أكدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، أنها باشرت أمس السبت بتسليم أمتعة ‏شخصية تعود لنحو 300 عائلة سورية عالقة في مرفأ اللاذقية، بسبب ممارسات النظام ‏البائد التي حالت دون وصول الأمانات إلى أصحابها لسنوات رغم المطالبات المتكررة ‏من قبلهم.‏

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على تلغرام أن العديد من المواطنين كانوا فقدوا ‏الأمل باستعادة أمتعتهم، نتيجة التعقيدات والإجراءات التي فرضها النظام البائد على ‏شركات الشحن وآليات التسليم، إلا أنها عملت فور تلقيها شكاوى المواطنين على فتح ‏تحقيق شامل لتتبع ملف الأمانات ومعالجة العوائق الإدارية والقانونية المرتبطة بها، ‏وصولاً إلى تثبيت حقوق أصحابها والبدء بتسليمها بشكل مباشر لهم دون تحميل أصحابها ‏أي رسوم أو أعباء مالية إضافية.‏

وفي وقت سابق أشار مدير الرقابة الداخلية في المرفأ وائل باكير لمراسل سانا، إلى أن إدارة ‏المرفأ تلقت ‏خلال الفترة الماضية شكاوى من مواطنين فقدوا التواصل مع شحناتهم ‏الواردة من ‏الخارج، ما دفع فريق الرقابة إلى متابعة الملف والتدقيق في محتويات ‏المستودعات حيث ‏تم العثور على ثلاث حاويات تضم بضائع تعود لعائلات سورية ‏مغتربة.‏

وبيّن باكير أن العاملين والإداريين في المرفأ، باشروا عمليات فرز وتصنيف المحتويات ‌‏وتنظيم البيانات المتعلقة بها، بهدف تسليم كل عائلة مقتنياتها وفق الأصول، مؤكداً أن ‌‏عمليات التسليم ستتواصل خلال الأيام المقبلة حتى إعادة جميع البضائع إلى أصحابها.‏

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الرامية إلى معالجة ‏الأضرار المتراكمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وحماية حقوقهم، بما يسهم في تعزيز ‏الثقة بالجهات العامة وترسيخ سيادة القانون.‏