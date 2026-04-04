قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل طفلاً أثناء رعيه المواشي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أحد رعاة المواشي في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي خلال توغلها في المنطقة.

وأفاد مراسل سانا في القنيطرة بأن قوة للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في القرية، وقامت بنصب حاجز على الطريق وتفتيش المارة والسيارات، وأقدمت على اعتقال الراعي واقتياده إلى جهة مجهولة، ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

