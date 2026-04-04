حملة تبرع بالدم في كنيسة الصليب المقدس بدمشق تجسّد روح التضامن وتدعم المرضى

دمشق-سانا

أقامت كنيسة الصليب المقدس بدمشق اليوم السبت، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، حملة تبرع بالدم تحت شعار “إنها ليست قطرة دم.. إنها قطرة حب”، بهدف دعم المخزون الوطني من وحدات الدم، والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى في المشافي.

وأكد القائد في كشاف كنيسة الصليب المقدس هاني مرتك، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة أُقيمت بمناسبة أعياد الفصح، وتعكس قيماً إنسانية نبيلة وروح التضامن والمسؤولية المجتمعية، منوهاً بالإقبال الجيد من المتبرعين، ما يعكس روح التعاون والتكافل بين أبناء المجتمع.

بدوره، أشار الممرض علي خضور، من فريق التمريض الخاص بالحملة إلى أن الحملة التي أُقيمت بالتعاون مع بنك الدم المركزي، تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى دعم المرضى وتأمين احتياجات المشافي من وحدات الدم، مبيناً أن الفريق عمل على تنظيم عملية التبرع وفق المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سلامة المتبرعين وجودة الوحدات المجمّعة.

وأوضح المتبرع جورج غصن، في تصريح مماثل، أن التبرع بالدم يعود بالنفع على المجتمع، وفي الوقت نفسه مفيد لصحة المتبرع، إلى جانب كونه عملاً وواجباً إنسانياً.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة مبادرات دورية تنظمها الكنيسة كل ستة أشهر، بهدف دعم المخزون الوطني من الدم، وتخفيف أعباء التنقل عن الراغبين بالتبرع.