الدفاع المدني السوري يزيل أكثر من 29 ألف ذخيرة غير منفجرة

دمشق-سانا

أزالت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أكثر من 29 ألف ذخيرة غير منفجرة من مخلفات الحرب، بينها أكثر من 24 ألف قنبلة عنقودية، منذ بدء عملها في هذا المجال، وذلك ضمن جهود متواصلة لمواجهة أخطار هذه المخلفات التي تشكل تهديداً دائماً على حياة المدنيين، وتعرقل عودة الاستقرار في المناطق المتضررة.

وبيّن الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم السبت، أن مخلفات الحرب تعد من أبرز التهديدات طويلة الأمد في سوريا، وتمثل خطراً دائماً على السكان، وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المجتمعي، وتعطل العملية التعليمية والأنشطة الزراعية، كما تشكل خطراً كبيراً على الأطفال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وتواصل فرق الدفاع المدني عمليات المسح والإزالة الميدانية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية تستهدف المدنيين لتعريفهم بمخاطر الذخائر غير المنفجرة، وطرق التعامل الآمن معها، بما يسهم في تقليل الحوادث.

ويصادف الرابع من نيسان اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، الذي أقرّته الأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على أخطار الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز الجهود الدولية لإزالتها وحماية المدنيين، وخاصة في الدول المتأثرة بالنزاعات.