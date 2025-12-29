وزارة النقل في عام 2025… إصلاح لخطوط السكك الحديدية وتحديث للأنظمة الإلكترونية

دمشق-سانا

شهد قطاع النقل في سوريا خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً، إثر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات وزارة النقل، لإعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خطوط النقل السككي والبري، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسهيل عملية نقل البضائع والمسافرين، وتحديث الأنظمة والبرامج المتعلقة بهذا العمل.

إصلاح خطوط النقل السككي والقاطرات

عملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية خلال العام الذي تلا التحرير، على نقل 80 ألف طن من الحبوب و604 آلاف طن من الفيول إلى المحافظات والمراكز الحرارية، وعلى صيانة خطوط النقل لمسافات تجاوزت 68 كم، ومتابعة صيانة 22 قاطرة وتأهيل الشاحنات والصهاريج العاملة، وإعادة تأهيل المعهد التقاني للخطوط الحديدية، وتجهيز القاعات والمخابر التعليمية.

تأهيل طرق رئيسية

واصلت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خلال العام، تنفيذ خطة تأهيل الطرق المركزية بعد انتقالها إلى تبعية وزارة النقل، وشملت الأعمال محاور رئيسية تمثل شرايين الحركة الأهم في البلاد، أهمها:

تأهيل طرق “حلب – طرطوس – اللاذقية”، “مطار دمشق الدولي”، “دمشق–بيروت”، “دمشق – السويداء”.

إنجاز أعمال تصريف مطري والتعاقد على صيانة جسور ومشاريع إضافية في عدة محافظات.

مديرية تنظيم نقل البضائع.. نقلة نوعية

بالنسبة لمديرية تنظيم نقل البضائع، والتي حصلت على استقلالية إدارية خلال هذا العام، فشهدت نقلة نوعية بإعادة تفعيل مكاتب الدور وتوحيد إجراءاتها لضمان عدالة توزيع النقل، حيث أسهمت المديرية بـ :

ضبط الحمولات عبر 50 نقطة مراقبة و40 قباناً.

خدمات لـ 8500 شاحنة، والعمل على منصة رقمية جديدة.

التحضير لإطلاق الهيئة الوطنية لنقل البضائع. التعاون مع دول الجوار

عملت وزارة النقل على تفعيل قنوات التعاون مع دول الجوار، بما يعيد لسوريا دورها الاستراتيجي كممر محوري لحركة التجارة، تمثل ذلك من خلال تحقيق:

تقدم في التعاون مع الأردن ولبنان لتسهيل حركة البضائع والمسافرين.

خطوات لربط سككي: حلب – عنتاب، دمشق – عمان، إضافة لوجود دراسات للربط مع العراق.

حضور فعّال في اجتماعات النقل العربية والدولية.

أدوار متكاملة.. وتحسن في الأرقام

جمع مؤسسات وزارة النقل ومديرياتها تكاملاً في الأدوار، أسهم بتحسين عملها وتطويره خلال عام.

مديرية المعلوماتية وأنظمة النقل الذكية حققت عملاً مميزاً بتأهيل البنية التقنية وتحديث الأنظمة الإلكترونية، كما أن العمل جار على إعداد بنك معلومات موحد وربط مؤسسات النقل رقمياً.

أما المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، فعملت على إطلاق رحلات تجريبية لخط “الربوة – الهامة – الزبداني”، وزيادة إيرادات فندق سميراميس السنوية لتصل إلى 14.78 مليار ليرة، وإنتاج أكثر من مليون لوحة مركبات، وطرح 155 مزايدة استثمارية.

وبالنسبة للشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، فأنجزت 70 بالمئة من أعمال موانع الجنوح على خط “دمشق – حلب”، ورفعت إنتاجية معمل البالاست (الحصى الصخري) 370 % عن العام الفائت، وأنتجت 80 عارضة يومياً، إضافة إلى إعادة تأهيل الورشات وعقد شراكات جديدة.

كذلك مديرية إجازات السوق التي عملت على إعادة هيكلة شاملة لضبط عمل المدارس الخاصة، وإطلاق نظام إشراف مركزي على التدريب والامتحانات، وتوحيد رسوم إجازة السوق بـ 600 ألف ليرة على مستوى سوريا، إلى جانب تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لجميع المدارس واللجان، وإثر ذلك سجلت المديرية 36 ألف منتسب و23 ألف متقدم و14 ألف ناجح خلال العام، إضافة إلى اعتماد الامتحان المؤتمت وتطوير مراكز الفحص.

وزارة النقل رسمت خلال عام خريطة جديدة لقطاع النقل الوطني وفق القائمين عليها، والذين أكدوا في تصريحات سابقة أن ذلك سيكون من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية، وتطوير التشريعات، وتحديث الخدمات، وتعزيز دور سوريا كممر حيوي لحركة التجارة والنقل الإقليمي، عبر مواصلة الجهود للانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعاً في عام 2026 عنوانها “شبكة نقل أكثر أماناً.. وأكثر قدرة.. وأكثر اتصالاً بالمستقبل”.