محافظ درعا يعقد اجتماعاً مع رؤساء الوحدات الإدارية لتعزيز التنسيق وتحسين الواقع الخدمي

درعا-سانا

عقد محافظ درعا أنور طه الزعبي، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الوحدات الإدارية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ومديري الدوائر الخدمية، لمناقشة تعزيز التنسيق المشترك، لتحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لمعالجة القضايا اليومية التي تهم المواطنين، ولا سيما في قطاع الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي إلى جانب دعم المشاريع المحلية التي تسهم في تحريك عجلة التنمية.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات وليد الخيرات، أوضح في تصريح لـ سانا، أنه تم خلال الاجتماع عرض أبرز التحديات التي تواجه البلديات، والاستماع إلى مطالبها بشكل مباشر، مشيراً إلى طرح مجموعة من الحلول التي سيتم تنفيذها تدريجياً وفق الإمكانيات المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمادة الغاز، أشار الخيرات إلى الاتفاق على وضع آلية جديدة بالتعاون مع مديرية المحروقات تعتمد على التعداد الفعلي للسكان، بما يضمن توزيعاً عادلاً وفق احتياجات كل بلدية، متوقعاً البدء بتطبيقها خلال الأيام القادمة.

رئيس بلدية المليحة الشرقية فتحي الزعبي، بيّن أن الاجتماع أتاح لرؤساء البلديات نقل معاناة المواطنين بشكل مباشر، وخاصة في ظل التحديات الخدمية الحالية، مؤكداً أن الأولويات تتركز على قضايا الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

رئيس مجلس مدينة الصنمين أسامة العتمة، لفت إلى أهمية تكاتف الجهود بين المجتمع المحلي والبلديات والمحافظة، من أجل تجاوز المرحلة الحالية، والوصول إلى حلول مستدامة بدعم الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن البلاد تمر بمرحلة تعافٍ تتطلب تعاون الجميع.

وتعتمد محافظة درعا في معالجة قضايا المواطنين على نهج تشاركي يقوم على إشراك البلديات والمجتمعات المحلية في تحديد الأولويات ووضع الحلول، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الاستقرار والتنمية.