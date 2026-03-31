دورة تدريبية لتطوير العمل ورفع جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية بحمص

حمص-سانا

نظمت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حمص اليوم الثلاثاء، في مقر غرفة صناعة حمص، دورة تدريبية حول إعادة هندسة إجراءات العمل، وتطوير جودة الخدمات في المؤسسات الحكومية، بهدف تحسين وتطوير العمليات والإجراءات ورفع الكفاءة بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وفق أنظمة إدارة الجودة ومعايير الحوكمة.

وأوضح رئيس دائرة التنظيم المؤسساتي وهندسة العمليات في المديرية محمد سمير الخواجة في تصريح لمراسل سانا، أن التدريب يأتي ضمن مشروع متكامل لتطوير الأداء الحكومي، من خلال تعريف المشاركين بالمبادئ الإدارية الحديثة ومعايير الجودة العالمية، ومنها الإيزو9001 والإيزو26000.

بدوره بيّن المدرب في الدورة أحمد فراس حمادة في تصريح مماثل، أن إعادة هندسة العمليات تركز على توثيق الإجراءات الحالية وتحليلها، والعودة إلى مرجعياتها القانونية، بهدف تبسيطها واختصار الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، بما يحقق جودة أفضل في الخدمات المقدمة.

ويشارك في الدورة ممثلون عن عدد من المديريات والجهات العامة في محافظة حمص، حيث أكدوا أهمية هذه البرامج التدريبية في تطوير العمل المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستمر الدورة لغاية الثاني من نيسان القادم، بواقع ست ساعات تدريب يومياً، على أن تسهم مخرجاتها في ضبط إجراءات تقديم الخدمات وتحسين إدارة العمليات في المؤسسات الحكومية.