تُغذي 50 ألف دونم.. البدء بإعادة تأهيل محطة “البالعة” في سهل الروج

إدلب-سانا

باشرت مديرية الموارد المائية في محافظة إدلب اليوم الأربعاء، بالتعاون مع منظمة مسرات الإنسانية، الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل محطة ضخ “البالعة” في سهل الروج، بهدف تحسين خدمات الري وتوفير تكلفته على المزارعين، وتعزيز استقرار القطاع الزراعي في المنطقة، ولا سيما مع عودة الأهالي إلى أراضيهم الزراعية.

وأوضح المهندس منير دياب رئيس دائرة الإدارة المتكاملة في المديرية لمراسل سانا، أن محطة البالعة تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لمشروع الروج، لكونها الرديف الأساسي لمحطة ضخ عين الزرقا لاستمرار عمليات الضخ لكامل مشروع الروج، فضلاً عن دورها في حصاد مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، من خلال ضخ المياه من المصرف الرئيسي إلى خزان البالعة، ومنه إلى الأقنية الرئيسية للري.

ولفت إلى أن معظم مكونات المحطة تعرضت خلال سنوات الثورة لأضرار كبيرة بفعل ممارسات النظام البائد، ما أدى إلى خروجها بالكامل من الخدمة.

وأشار دياب الى أن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل تشمل صيانة مجموعات الضخ من محركات ومضخات، وسكورة الدفع والسحب، ونظام التصريف في المحطة، إضافةً إلى الأعمال المدنية، وتتضمن تجهيز وتركيب الأبواب والنوافذ وأعمال الدهان الداخلي والخارجي، مبيناً أن مدة العمل تستمر ستة أشهر، بينما يجري التحضير لصيانة محطات عدة منها، عين الزرقا والمحطتان الشمالية والجنوبية الأولى.

الزعبي: “البالعة” تعرضت للتخريب بفعل النظام البائد

بدوره بين متعهد المشروع مع منظمة مسارات، المهندس عبد القادر الزعبي، أنه تتم صيانة وتجهيز لوحات التحكم والقدرة في محطة البالعة بشكل كامل، حيث تعرضت جميع معداتها ومكوناتها للإهمال وأعمال التخريب بفعل النظام البائد، ما يستلزم صيانة كاملة للمضخات والمحركات وغيار لـ”البيليات” و”سكورة” الصمامات ومحركات السكر.

وقال الزعبي لـ سانا: إن عمليات الصيانة وإعادة التأهيل تشمل أعمال الفك والتنظيف، وإصلاح الروافع الجسرية واستبدال ما يلزم من القطع التالفة، لافتاً إلى أنه تجري حالياً صيانة المحركات في المحطة، وعددها أربعة محركات، وتبلغ استطاعة ثلاثة منها 200 كيلو واط، وآخر استطاعته 110 كيلو واط، إضافةً إلى صيانة المضخات التي تبلغ طاقتها التصريفية 5 آلاف متر مكعب.

يذكر أن إعادة تأهيل محطة ضخ البالعة تعتبر خطوة مهمة لإنعاش القطاع الزراعي والمحاصيل المروية، لكونها توفر مياه الشرب والري بريف إدلب الغربي، وتحديداً سهل الروج، وتغذي نحو 50 ألف دونم زراعي في سهل الروج.