وزير المالية يناقش مع محافظ الحسكة إعادة تنشيط الخدمات المالية في المحافظة

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، أولويات إعادة تنشيط الخدمات المالية، ودعم الاستقرار والتنمية في الحسكة، وذلك في إطار المتابعة الحكومية المستمرة لواقع المحافظة.

وخلال اجتماع مشترك عقد اليوم الإثنين في مقر الوزارة، تمت مناقشة جملة من الاحتياجات الخدمية والمالية والإدارية ذات الأولوية، تزامناً مع التحضير لزيارة ميدانية قريبة، تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة تنشيط المؤسسات والخدمات المالية في محافظة الحسكة.

وتطرق الاجتماع إلى دراسة إعادة افتتاح مديريات المالية في الحسكة، وإعادة تفعيل عمل فروع المصارف العامة، ولا سيما المصرف الزراعي التعاوني، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به في خدمة النشاط الزراعي وتأمين متطلباته، واستعراض واقع المقار والمكاتب العائدة لوزارة المالية والمؤسسات التابعة لها، وآليات إعادة تأهيلها وتجهيزها، بما يضمن عودة الخدمات بشكل تدريجي ومنظم.

كما ناقش الوزير برنية مع المحافظ، أيضاً، عدداً من الملفات المرتبطة بمعيشة المواطنين، من بينها معالجة صرف مستحقات المتقاعدين بمنطقة الجزيرة، ومتابعة أوضاع الشركات والمنشآت المتضررة.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع الحرص على مقومات الاستقرار الخدمي في محافظة الحسكة، ودعم تنشيط قطاع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، كاشفاً أن فرق الوزارة ستباشر، كل ضمن اختصاصه، بإعداد الدراسات والبيانات اللازمة للزيارة المرتقبة، بما يسرّع الانتقال إلى خطوات تنفيذية مدروسة وقابلة للمتابعة.

بدوره استعرض محافظ الحسكة أبرز الاحتياجات ذات الأولوية في المحافظة، وفي مقدمتها، افتتاح مديرية المالية، وتمويل مشاريع المياه والكهرباء، إضافة إلى متطلبات إعادة تنشيط المؤسسات الخدمية والتعليمية والمالية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النشاط إلى المرافق العامة.

وأشار أحمد إلى جاهزية المحافظة لتقديم كل ما يلزم من بيانات وتسهيلات، دعماً لمسار العمل مع المالية.

وكان محافظ الحسكة أعلن في شباط الماضي، اتخاذ سلسلة خطوات متكاملة لإعادة تنشيط الحركة الخدمية والإدارية في المحافظة، مؤكداً المضي في تنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وتسهيل شؤون المواطنين في مختلف القطاعات.