انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة

حماة-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، فعاليات المؤتمر الدولي السابع للدواجن، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، ومشاركة باحثين من داخل سوريا وخارجها.

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، محاضرات وورشات عمل يقدمها عدد من الباحثين الاختصاصيين من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية تتناول جوانب مختلفة من قطاع الدواجن، وسبل تطويره، بما ينعكس إيجاباً على دعم وتحسين الاقتصاد الوطني.

كما يرافق المؤتمر معرض تخصصي في صناعة وصحة الدواجن، تشارك فيه 45 شركة محلية وأجنبية متخصصة بالأدوية البيطرية ومستلزمات تربية الدواجن.

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لـ سانا، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن اهتمامات وتوجهات الجامعة بشكل عام، وكلية الطب البيطري بشكل خاص، بإقامة فعاليات تسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية، ومنها قطاع الدواجن الذي يعد من القطاعات المهمة في تأمين الغذاء الصحي والمفيد للإنسان، ويلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، بيّن نقيب الأطباء البيطريين في سوريا الدكتور حسين البلان، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض عدد من الأبحاث العلمية المهمة في مجال تربية الدواجن، موضحاً أن النقابة تتعاون مع الجامعات وكليات الطب البيطري والمؤسسات العامة لدعم هذا القطاع الحيوي، وخاصة مع وجود أطباء بيطريين يعلمون في الصحة العامة والأمن الغذائي.

وعبّر عدد من ممثلي شركات الأدوية البيطرية المشاركين في المعرض التخصصي المرافق للمؤتمر عن أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، لأنها تتيح لهم عرض أصناف الأدوية الحديثة في قطاع الدواجن والاستفادة من خبرات الباحثين فيما يتعلق بآخر المستجدات العلمية بقطاع تربية الدواجن.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود جامعة حماة لتنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات المتنوعة التي تسهم في تطوير قدرات ومهارات طلبتها وأساتذتها.