انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة

0A6A1000 انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة

حماة-سانا

انطلقت اليوم الإثنين في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، فعاليات المؤتمر الدولي السابع للدواجن، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، ومحافظ حماة عبد الرحمن السهيان، ومشاركة باحثين من داخل سوريا وخارجها.

0A6A1054 1 انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة

ويتضمن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، محاضرات وورشات عمل يقدمها عدد من الباحثين الاختصاصيين من سوريا وعدة دول عربية وأجنبية تتناول جوانب مختلفة من قطاع الدواجن، وسبل تطويره، بما ينعكس إيجاباً على دعم وتحسين الاقتصاد الوطني.

كما يرافق المؤتمر معرض تخصصي في صناعة وصحة الدواجن، تشارك فيه 45 شركة محلية وأجنبية متخصصة بالأدوية البيطرية ومستلزمات تربية الدواجن.

0A6A1079 انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز لـ سانا، أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن اهتمامات وتوجهات الجامعة بشكل عام، وكلية الطب البيطري بشكل خاص، بإقامة فعاليات تسهم في تحسين واقع الثروة الحيوانية، ومنها قطاع الدواجن الذي يعد من القطاعات المهمة في تأمين الغذاء الصحي والمفيد للإنسان، ويلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، بيّن نقيب الأطباء البيطريين في سوريا الدكتور حسين البلان، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض عدد من الأبحاث العلمية المهمة في مجال تربية الدواجن، موضحاً أن النقابة تتعاون مع الجامعات وكليات الطب البيطري والمؤسسات العامة لدعم هذا القطاع الحيوي، وخاصة مع وجود أطباء بيطريين يعلمون في الصحة العامة والأمن الغذائي.

وعبّر عدد من ممثلي شركات الأدوية البيطرية المشاركين في المعرض التخصصي المرافق للمؤتمر عن أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات، لأنها تتيح لهم عرض أصناف الأدوية الحديثة في قطاع الدواجن والاستفادة من خبرات الباحثين فيما يتعلق بآخر المستجدات العلمية بقطاع تربية الدواجن.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود جامعة حماة لتنظيم المؤتمرات العلمية والفعاليات المتنوعة التي تسهم في تطوير قدرات ومهارات طلبتها وأساتذتها.

0A6A1086 scaled انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
0A6A1067 scaled انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
0A6A1091 scaled انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
0A6A1019 scaled انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
0A6A1095 scaled انطلاق المؤتمر الدولي السابع للدواجن في كلية الطب البيطري بجامعة حماة
إعادة تشغيل بئر النعيمة الشرقي لتأمين مياه الشرب لأكثر من 6000 نسمة
مجلس مدينة حلب يدعو للتأكد من الوضع الإنشائي للمنازل وعدم الاكتفاء بالبيان العقاري
جلسة “أحاديث المحافظات” في وادي النصارى تناقش السلم الأهلي وتعزيز الحوار المجتمعي
النهوض بالقطاع الصحي ضمن ندوة حوارية في مشفى ابن رشد بحلب
استمرار التسجيل في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت لغاية الـ 26 من حزيران الجاري
