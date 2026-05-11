هيئة الطاقة الذرية تستعرض أحدث التطبيقات السلمية في يوم علمي بجامعة الشمال ‏الخاصة بإدلب ‏

إدلب-سانا
أقامت هيئة الطاقة الذرية السورية، اليوم الإثنين، يوماً علمياً مخصصاً لاستعراض آخر المستجدات العلمية والتقنية في المجالات الطبية والوقائية، بالتعاون مع جامعة الشمال الخاصة في مدينة سرمدا بريف إدلب، ومشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين، وذلك على مدرج الثورة بالجامعة.
وتضمن برنامج الفعالية محاضرات نوعية تناولت أحدث التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، أبرزها استخدامات تقانة النانو في توصيل الأدوية، وتوظيف النظائر المشعة والمسرعات في تشخيص وعلاج الأورام، إضافة إلى تقنيات التصوير المتقدمة ودورها في الكشف المبكر عن الأمراض.
وأكد رئيس جامعة الشمال الخاصة الدكتور محمد عبد الحي أن هذا اليوم العلمي حمل عنوان ”الصيدلة الإشعاعية والطب النووي”، وتضمنت الفعالية محاضرات علمية متخصصة تحمل معلومات قيمة في هذا المجال ألقاها باحثون متخصصون، داعياً إلى ضرورة تفعيل هذا التعاون مع الهيئة باستمرار من خلال تنظيم فعاليات مستقبلية مشابهة، للاستفادة من أبحاث الهيئة والخروج بنتائج هذه الأبحاث إلى العلن، لاستثمارها في المجالات الطبية والتجارية والأكاديمية.
ولفت إلى أهمية الفعالية في تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية، وفتح آفاق المعرفة أمام الطلبة والباحثين لمواكبة التطور المتسارع في العلوم الطبية التطبيقية.
بدوره، لفت المعاون العلمي ومدير إدارة العلوم التطبيقية في هيئة الطاقة الذرية الدكتور هاني زيدان في تصريح مماثل، الى أن الفعالية ركزت على التعريف بما تقوم به الهيئة من دور محوري في تنظيم الصيدليات المشعة واستخدامها في التشخيص والعلاج في مجالات الطب النووي، وتغيير الصورة النمطية عن عمل الهيئة، من خلال التركيز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية، بما يسهم في التنمية المستدامة، إضافة الى ضرورة نقل الخبرة والمعرفة للطلبة والباحثين، وتدريب الكوادر على الاستخدام الآمن والفعّال للتطبيقات النووية في خدمة القطاع الصحي والبحثي.
ويأتي هذا اليوم العلمي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالشراكة مع الجامعات، بهدف نشر الثقافة العلمية، وبناء قدرات الباحثين السوريين في المجالات التقنية المتقدمة، حيث تُعد هيئة الطاقة الذرية السورية مؤسسة بحثية وطنية تُعنى بإجراء البحوث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتشمل مهامها تطبيقات النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة، وتقديم خدمات السلامة الإشعاعية والتدريب المتخصص.