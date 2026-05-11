هيئة الطاقة الذرية تستعرض أحدث التطبيقات السلمية في يوم علمي بجامعة الشمال ‏الخاصة بإدلب ‏

إدلب-سانا ‏

أقامت هيئة الطاقة الذرية السورية، اليوم الإثنين، يوماً علمياً مخصصاً لاستعراض آخر ‏المستجدات العلمية والتقنية في المجالات الطبية والوقائية، بالتعاون مع جامعة الشمال ‏الخاصة في مدينة سرمدا بريف إدلب، ومشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والأكاديميين، ‏وذلك على مدرج الثورة بالجامعة.‏

وتضمن برنامج الفعالية محاضرات نوعية تناولت أحدث التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، ‏أبرزها استخدامات تقانة النانو في توصيل الأدوية، وتوظيف النظائر المشعة والمسرعات في ‏تشخيص وعلاج الأورام، إضافة إلى تقنيات التصوير المتقدمة ودورها في الكشف المبكر عن ‏الأمراض.‏

وأكد رئيس جامعة الشمال الخاصة الدكتور محمد عبد الحي أن هذا اليوم العلمي حمل عنوان ‌‏”الصيدلة الإشعاعية والطب النووي”، وتضمنت الفعالية محاضرات علمية متخصصة تحمل ‏معلومات قيمة في هذا المجال ألقاها باحثون متخصصون، داعياً إلى ضرورة تفعيل هذا ‏التعاون مع الهيئة باستمرار من خلال تنظيم فعاليات مستقبلية مشابهة، للاستفادة من ‏أبحاث الهيئة والخروج بنتائج هذه الأبحاث إلى العلن، لاستثمارها في المجالات الطبية ‏والتجارية والأكاديمية.‏

ولفت إلى أهمية الفعالية في تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات البحثية الوطنية، وفتح ‏آفاق المعرفة أمام الطلبة والباحثين لمواكبة التطور المتسارع في العلوم الطبية التطبيقية. ‏

بدوره، لفت المعاون العلمي ومدير إدارة العلوم التطبيقية في هيئة الطاقة الذرية الدكتور ‏هاني زيدان في تصريح مماثل، الى أن الفعالية ركزت على التعريف بما تقوم به الهيئة من ‏دور محوري في تنظيم الصيدليات المشعة واستخدامها في التشخيص والعلاج في مجالات ‏الطب النووي، وتغيير الصورة النمطية عن عمل الهيئة، من خلال التركيز على الاستخدامات ‏السلمية للطاقة الذرية والتكنولوجيا النووية، بما يسهم في التنمية المستدامة، إضافة الى ‏ضرورة نقل الخبرة والمعرفة للطلبة والباحثين، وتدريب الكوادر على الاستخدام الآمن والفعّال ‏للتطبيقات النووية في خدمة القطاع الصحي والبحثي.‏

ويأتي هذا اليوم العلمي ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الهيئة بالشراكة مع الجامعات، ‏بهدف نشر الثقافة العلمية، وبناء قدرات الباحثين السوريين في المجالات التقنية المتقدمة، ‏حيث تُعد هيئة الطاقة الذرية السورية مؤسسة بحثية وطنية تُعنى بإجراء البحوث والتطوير ‏في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتشمل مهامها تطبيقات النظائر المشعة ‏في الطب والزراعة والصناعة، وتقديم خدمات السلامة الإشعاعية والتدريب المتخصص.