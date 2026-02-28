كهرباء اللاذقية تنفذ مشروع إيصال التغذية الكهربائية إلى ضاحية الربيع

اللاذقية-سانا

أنجزت الشركة العامة للكهرباء في محافظة اللاذقية اليوم السبت، مشروع إيصال التغذية الكهربائية لضاحية الربيع الواقعة في حي سقوبين بالمدينة، ضمن إطار خططها الرامية إلى تحسين جودة الخدمة، وتعزيز استقرار التيار في التجمعات السكنية الحديثة.

وأفاد مساعد المهندس محمد مطر من قسم التنفيذ في الشركة، في تصريح لمراسل سانا، بأن المشروع يأتي استجابة لشكاوى متكررة من السكان حول ضرورة إيصال التيار الكهرباء بشكل منظم للضاحية.

وأوضح مطر أن الفرق الفنية قامت بتمديد كابلات التوتر المتوسط لتغذية مركز تحويل جديد بقدرة 400 ك.ف.أ، مما يسهم في تأمين تغذية مستقرة لنحو 14 وحدة سكنية.

ولفت مطر إلى أن إنشاء المركز يسهم في معالجة الاختناقات الفنية في ضاحية الربيع، ويرفع كفاءة التغذية الكهربائية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للسكان.

وثمّن عدد من أهالي الحي جهود الشركة وسرعة استجابتها للشكاوى المقدمة، مؤكدين أن المشروع يسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية، وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة العامة لكهرباء اللاذقية لمتابعة أوضاع الشبكات في الأحياء السكنية وتطوير البنية التحتية، بما يتوافق مع التوسع العمراني ومتطلبات تحسين الخدمات.