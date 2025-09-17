وزير الطوارئ: خطوط نار وقائية لحماية غابات اللاذقية من الحرائق

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن أعمال فتح خطوط النار التي تنفذها فرق الدفاع المدني السوري في الكتل الغابية بجبال اللاذقية، تأتي ضمن خطة وطنية شاملة للوقاية من الحرائق الحراجية، والعمل الاستباقي لحماية الثروة الحراجية والمجتمعات المجاورة.

وأوضح الوزير الصالح في منشور عبر منصة “إكس” أن فتح خطوط النار ليس مجرد إجراء تقني، بل هو جزء من إستراتيجية وطنية متكاملة لحماية الغابات من خطر الحرائق، بدعم من شركائنا في مركز الملك سلمان للإغاثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وكشف الصالح، أن فرق الدفاع المدني نفذت حتى اللحظة، أعمال فتح خطوط نار بطول 200 كيلومتر داخل الكتل الغابية في جبال التركمان والأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بهدف تطبيق إستراتيجيات للوقاية الشاملة من الحرائق الحراجية والحد من مخاطرها.

وتُعدُّ خطوط النار إجراءً وقائياً محورياً داخل الغابات، إذ تحدّ من امتداد النيران عند اندلاع الحرائق، وتسهّل وصول فرق الإطفاء، ما يقلل الخسائر البيئية والاقتصادية ويحمي التجمعات السكانية والمرافق الحيوية المجاورة.