السورية للبريد تصدر أول طابع بريدي تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية

دمشق-سانا

أصدرت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الأربعاء، أول طابع بريدي تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية.

وأعلنت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الإصدار يأتي “بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لبزوغ شمس الحرية التي غطت سماء سوريا، وانطلاقاً من مهد الثورة حيث صدحت حناجر السوريين بأعلى صوت الحقّ والكرامة”.

وأشارت إلى أنّ الإصدار يأتي ضمن برنامجها السنوي لإصدارات الطوابع التي توثق المحطات التاريخية في سوريا، مبيّنة أنّ الطابع سيصبح متاحاً للبيع للمواطنين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لـ 24 من الشهر الجاري في مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات السورية.

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد، في الـ 28 من الشهر الماضي، إطلاق مسابقة لتصميم طوابع بريدية تذكارية تجسّد ذكرى انطلاق الثورة السورية المباركة، وتوثق أبرز محطاتها في مختلف المحافظات؛ بما يعكس خصوصية كل محافظة وتاريخها وإرثها الثوري.