وزارة الطاقة تفتح البوابة الرابعة بمفيض سد الفرات للتعامل مع الارتفاع ‏الكبير للوارد المائي ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيض سد الفرات، ضمن خطة التشغيل الهادفة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية والإنشائية للسد، وضمان تمرير آمن للتدفقات المائية المتزايدة، واستكمالاً للإجراءات الفنية المتخذة للتعامل مع الارتفاع الكبير في الوارد المائي إلى بحيرة السد.
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة X اليوم الثلاثاء، إنه بعد زيادة الواردات المائية من الجانب التركي، تم فتح البوابة رقم /4/ لتمرير 100 م³/ث إضافية، ليصبح إجمالي التدفق في نهر الفرات 1800 م³/ث.
ودعا البشير الأهالي القاطنين قرب ضفاف النهر إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى المياه، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والمحافظات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.
رفع كميات التمرير المائي من سد كديران
وفي سياق متصل ذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرم اليوم، أن رفع كميات التمرير المائي من سد كديران إلى 1800 متر مكعب في الثانية، يحقق إدارة مستقرة للتصريف المائي على مجرى نهر الفرات، ويعزز قدرة المنظومة المائية على استيعاب الوارد المرتفع خلال الفترة الحالية.
ودعت الوزارة الأهالي القاطنين على سرير نهر الفرات في محافظتي الرقة ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر، نتيجة ارتفاع منسوبات المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً على السلامة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات.
ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل أعمال المراقبة والتشغيل على مدار الساعة، لضمان إدارة دقيقة للتصريف المائي، والحفاظ على سلامة السدود والمنشآت المائية في الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي إيقاف حركة المرور على جسر معدان، الذي يربط منطقة الكرامة في الجزيرة شرقي الفرات بمنطقة معدان في الشامية غربي الفرات في محافظة الرقة، وذلك كإجراء احترازي بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وأوضح العلي أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على سلامة المدنيين، ريثما يتم التأكد من الوضع الفني للجسر، ولا سيما بعد ظهور بعض الحفر والتشققات في الجزء الذي تم ردمه سابقاً، نتيجة ارتفاع المياه وتأثيرها على جسم الجسر والطريق المؤدي إليه.