وزارة الطاقة تفتح البوابة الرابعة بمفيض سد الفرات للتعامل مع الارتفاع ‏الكبير للوارد المائي ‏

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة الطاقة فتح البوابة الرابعة في مفيض سد الفرات، ضمن خطة ‌‏التشغيل الهادفة إلى الحفاظ على السلامة التشغيلية والإنشائية للسد، وضمان ‌‏تمرير آمن للتدفقات المائية المتزايدة، واستكمالاً للإجراءات الفنية المتخذة ‌‏للتعامل مع الارتفاع الكبير في الوارد المائي إلى بحيرة السد‎.‎

وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة‎ X ‎اليوم الثلاثاء، إنه بعد ‌‏زيادة الواردات المائية من الجانب التركي، تم فتح البوابة رقم /4/ لتمرير ‌‏‌‏100 م³/ث إضافية، ليصبح إجمالي التدفق في نهر الفرات 1800 م³/ث‌‌‎.‎

ودعا البشير الأهالي القاطنين قرب ضفاف النهر إلى توخي الحذر والابتعاد ‌‏عن مجرى المياه، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة ‌‏الكوارث والمحافظات، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على ‌‏السلامة العامة‎.‎

رفع كميات التمرير المائي من سد كديران

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرم ‌‏اليوم، أن رفع كميات التمرير المائي من سد كديران إلى 1800 متر ‏مكعب ‏في الثانية، يحقق إدارة مستقرة للتصريف المائي على مجرى نهر ‏الفرات، ‏ويعزز قدرة المنظومة المائية على استيعاب الوارد المرتفع خلال ‏الفترة ‏الحالية‎.‎

ودعت الوزارة الأهالي القاطنين على سرير نهر الفرات في محافظتي الرقة ‌‏ودير الزور إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجرى النهر، نتيجة ارتفاع ‏منسوبات ‏المياه، وزيادة سرعة الجريان، حرصاً على السلامة العامة، ‏وحماية الأرواح ‏والممتلكات‎.‎

ولفتت الوزارة إلى أن الفرق الفنية والهندسية تواصل أعمال المراقبة ‌‏والتشغيل على مدار الساعة، لضمان إدارة دقيقة للتصريف المائي، والحفاظ ‌‏على سلامة السدود والمنشآت المائية في الجمهورية العربية السورية‎.‎

وأعلن رئيس مجلس مدينة معدان عبد اللطيف العلي إيقاف حركة المرور ‌‏على جسر معدان، الذي يربط منطقة الكرامة في الجزيرة شرقي الفرات ‌‏بمنطقة معدان في الشامية غربي الفرات في محافظة الرقة، وذلك كإجراء ‌‏احترازي بالتزامن مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وأوضح العلي أن قرار الإغلاق جاء حفاظاً على سلامة المدنيين، ريثما يتم ‌‏التأكد من الوضع الفني للجسر، ولا سيما بعد ظهور بعض الحفر والتشققات ‌‏في الجزء الذي تم ردمه سابقاً، نتيجة ارتفاع المياه وتأثيرها على جسم ‌‏الجسر والطريق المؤدي إليه‎.‎