قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال توغلت في البلدة وقامت بمداهمة منزل أحد الأهالي وتفتيشه قبل أن تنسحب من المكان.

وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات عسكرية أمس الخميس باتجاه محيط مدينة السلام بريف القنيطرة الشمالي على الطريق الرئيسي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف أراضٍ.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.