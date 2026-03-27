إجراءات استباقية في العتيبة بريف دمشق لضبط مياه بردى ودعم الري

ريف دمشق-سانا

باشرت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة ريف دمشق، بالتنسيق مع مجلس بلدة العتيبة، تنفيذ أعمال تنظيف مجرى نهر بردى، وذلك في إطار إجراءات استباقية قبيل وصول المياه إلى البلدة، بهدف منع حدوث فيضانات وضمان انسيابها بشكل آمن.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على “التلغرام” اليوم الخميس، أن هذه الأعمال تهدف إلى تأمين وصول المياه ليستفيد منها الفلاحون في ري أراضيهم، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذا التدخل يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لحماية الأهالي والممتلكات، والحد من المخاطر المحتملة، إضافة إلى تعزيز استثمار الموارد المائية بما يخدم القطاع الزراعي في ريف دمشق.

يذكر أن سوريا تتأثر حالياً بمنخفض مترافق مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكّل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.