البرازيل تواجه النرويج في ثمن نهائي مونديال 2026

نيوجيرسي-سانا

يلتقي المنتخب البرازيلي لكرة القدم نظيره النرويجي عند الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد على ملعب “متلايف” في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي (دور الـ 16) من بطولة كأس العالم 2026.

وتكتسب المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يسعى المنتخب البرازيلي إلى كسر التفوق التاريخي للمنتخب النرويجي الذي التقاه في أربع مواجهات سابقة، تعادلا في اثنتين منها، وفازت النرويج في اثنتين، أبرزها في نهائيات كأس العالم عام 1998 بهدفين لهدف.

وكان المنتخب البرازيلي قد بلغ هذا الدور عقب تصدّره لمجموعته في الدور الأول برصيد سبع نقاط، بعد تعادله مع المغرب بهدف لمثله، وفوزه على هايتي بثلاثة أهداف دون رد، وعلى اسكتلندا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يتغلب في دور الثاني والثلاثين على منتخب اليابان بهدفين لهدف.

من جانبه، تأهل المنتخب النرويجي إلى الدور ثمن النهائي بعد حلوله وصيفاً في مجموعته برصيد ست نقاط في الدور الأول، حيث استهل مشواره بالفوز على العراق بأربعة أهداف لهدف، ثم على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين، وخسر أمام فرنسا بأربعة أهداف لهدف، ليعود ويتغلب في دور الثاني والثلاثين على منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف.

يشار إلى أن الفائز في هذه المواجهة سيلاقي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة المكسيك وانكلترا.