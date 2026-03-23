إعادة فتح الأوتوستراد الدولي طرطوس اللاذقية بعد انقطاع مؤقت جراء حادث سير

طرطوس-سانا

أعادت الجهات المختصة في محافظة طرطوس، مساء اليوم، فتح الأوتوستراد الدولي طرطوس اللاذقية بعد انقطاعه فترة مؤقتة، بسبب حادث سير وقع على الطريق العام بانياس – طرطوس اقتصرت أضراره على الماديات.

وأوضح قائد فريق مركز الدفاع المدني في مدينة بانياس محمد شعبان، في تصريح لمراسل سانا، أنّه بحدود الساعة الرابعة وأربعين دقيقة، تلقى بلاغاً بانزلاق حاوية محملة على ظهر مركبة قادمة من مرفأ اللاذقية باتجاه مدينة طرطوس إثر اصطدامها بباص لنقل الركاب دون وقوع أية إصابات أو ضحايا، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وبيّن مسؤول حاجز الرمال الذهبية، المنطقة القريبة من مكان وقوع الحادث، محمد الشغري، في تصريح مماثل، أنّهم تلقوا بلاغاً بوجود حادث سير بالقرب من جسر البساتين عند جامع الهدى، فتوجهوا إلى المكان، وقاموا بإيقاف السير فترة مؤقتة، لحين إزالة الحاوية التي قطعت الطريق، وتأمين ركاب باص النقل العام بباص آخر وضمان وصولهم إلى وجهتهم.

يشار إلى أن الأوتوستراد الدولي طرطوس اللاذقية يشهد حركة مرورية كثيفة على مدار العام، نظراً لكونه شرياناً حيوياً لنقل الركاب والبضائع، إضافة إلى ارتباطه بمرفأ اللاذقية، الذي يُعد من أبرز المنافذ البحرية في البلاد.