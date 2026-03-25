دير الزور: تعطيل جميع المدارس بالمحافظة يوم غد بسبب الأحوال الجوية

دير الزور-سانا

أصدرت محافظة دير الزور اليوم الأربعاء تعميماً أعلنت فيه أن جميع المدارس الرسمية والخاصة في المحافظة تعطل يوم غد الخميس، الموافق لـ 26 آذار الجاري.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء جاء نظراً للظروف الجوية السائدة بالمحافظة، وحرصاً على سلامة الطلاب والكادر التعليمي.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية حذرت سابقاً من آثار المنخفض الجوي الثالث الذي بدأت فعاليته ظهر أمس الثلاثاء، وتمتد ذروة فعاليته من ظهر اليوم الأربعاء وحتى فجر الجمعة.

وشهدت محافظة دير الزور خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت بتجمع المياه في عدد من الشوارع، وقامت ورشات مجلس المدينة فيها، بأعمال فتح المصارف المطرية وتسليك خطوط التصريف في مختلف الأحياء، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تصريف المياه والحد من آثارها، وإعادة انسيابية الحركة المرورية إلى طبيعتها.