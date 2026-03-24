مياه نهر البليخ تغمر الأراضي الزراعية في بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي

الرقة-سانا

بدأت مياه نهر البليخ تغمر مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي، نتيجة ارتفاع منسوب النهر عقب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وسط مناشدات للأهالي بضرورة التدخل السريع.

وأوضح جمعة محمد الفارس عضو لجنة الطوارئ في مجلس البلدة في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع منسوب المياه أدى إلى خروجها عن مجرى النهر ودخولها إلى الأراضي الزراعية القريبة، ما يشكل خطراً على المحاصيل الزراعية والمناطق السكنية القريبة في حال استمرار الارتفاع.

وأشار الفارس إلى أن آليات مجلس البلدة تعمل بشكل إسعافي لإنشاء سواتر ترابية وتعزيل بعض المنافذ لتسهيل تصريف المياه، بالتنسيق مع الجهات المعنية في محافظة الرقة ومديرية الخدمات الفنية، مطالباً بتعزيز الدعم بالآليات والمعدات لمواجهة ارتفاع منسوب النهر.

وبيّن الفارس أن لجنة الطوارئ تتابع الوضع الميداني بشكل مستمر في القرى الواقعة على مجرى نهر البليخ، في ظل استمرار تدفق المياه، ما يستدعي تدخلاً سريعاً لتجنب حدوث أضرار أكبر في الأراضي الزراعية والممتلكات.

ودعا مجلس بلدة حزيمة في وقت سابق اليوم، الأهالي القاطنين على طول نهر البليخ إلى أخذ الحيطة والحذر من اقتراب المياه من منازلهم نظراً لارتفاع منسوب مياهه بعد الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وكانت مديرية الخدمات الفنية في محافظة الرقة باشرت أمس، بفتح وتعزيل مجرى المياه في نهر البليخ عند الجسر الحربي في منطقة حزيمة بريف الرقة الشمالي بعد ارتفاع منسوب مياه النهر نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة الأخيرة.

وتتأثر سوريا منذ عدة أيام بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، حيث دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي لاتخاذ جملة إجراءات احترازية، وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار.