إفطار خيري للأطفال من ذوي الإعاقة في طرطوس

طرطوس-سانا

نظّمت مؤسسة “ميد لايف” الطبية الخيرية في محافظة طرطوس اليوم الإثنين مأدبة إفطار لـ 37 طفلاً من ذوي الإعاقة في مبادرة إنسانية تهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي، وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

وأوضح رئيس المؤسسة أمين نحاس لمراسلة سانا أن الفعالية جاءت انطلاقاً من إيمان المؤسسة بأهمية توفير بيئة داعمة يشعر فيها الطفل بالاحتواء والانتماء، مؤكداً أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن تلبية الاحتياجات الأساسية.

وبيّن نحاس أن الأطفال بحاجة إلى رعاية مضاعفة نظراً للتحديات التي يواجهونها، لافتاً إلى أن الاختلاف يمثل تنوعاً يجب احتضانه ودعمه، ومشيراً إلى أن الفعالية تضمنت تقديم وجبات غذائية، وأنشطة وألعاباً ترفيهية بهدف خلق أجواء من الفرح والتفاعل المباشر بين المتطوعين والأطفال، بما يعزز شعورهم بالاندماج المجتمعي.

وأشار نحاس إلى وجود مشاريع ومبادرات قيد التنسيق لدعم الأطفال ذوي الإعاقة عبر تقديم خدمات طبية مجانية ودعم نفسي اجتماعي، إضافة إلى أنشطة تسهم في دمجهم بالمجتمع بشكل طبيعي.

من جانبه أوضح محمد عبد الكريم من فريق “ميد لايف” في تصريح مماثل أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الانخراط الاجتماعي للأطفال ذوي الاعاقة ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع، لافتاً إلى أن الفعالية شملت 37 طفلاً.

من جهتها أكدت كاتيا زيدان من جمعية بيتنا أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز استقلالية الأطفال وتنمية مهاراتهم الاجتماعية، مشيرة إلى أن دمجهم في المجتمع يسهم في بناء بيئة أكثر شمولاً وتضامناً.

وتعمل مؤسسة “ميد لايف” المجتمعية في مجال نشر التثقيف الصحي وتعزيز الوعي الطبي داخل المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي وإشراك الشباب في مبادرات ذات أثر اجتماعي وصحي.