أمطار في أغلب المحافظات أعلاها 62.8 مم في مدينة اللاذقية

شهدت أغلب المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سجل أعلاها 62.8 مم في مدينة اللاذقية.

وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة السورية، اليوم الثلاثاء، بلغت كميات الأمطار الهاطلة المستويات التالية:

حمص:

العريضة 2.5 مم، وكل من الناصرة وتل دو 2 مم، وتلكلخ 3 مم، وكل من مدينة حمص وقلعة الحصن ومرمريتا 1 مم، والحميري 0.6 مم، والرصافة 4.3 مم، والكريم 2.5 مم.

حماة:

كل من مدينة حماة وربعو وعين الكروم1 مم، وشطحة 9 مم، وصوران 2.5 مم، وعين حلاقيم 4.7 مم، وكفر زيتا 15.3 مم، ومحردة 7.2 مم، ومصياف 5 مم، ووادي العيون 10 مم، والسلمية 0.2 مم، والسعن 0.7 مم.

طرطوس:

كل من الصفصافة والقدموس ودريكيش وصافيتا وبانياس والشيخ بدر ومدينة طرطوس 2 مم، وحمّام واصل 2.5 مم، ومشتى الحلو 7 مم.

اللاذقية:

كل من البهلولية والقرداحة 14مم، والحفة 13 مم، والقطيلبية 17.5 مم، ومدينة اللاذقية 62.8 مم، والمزيرعة 8 مم، وبوقا 7.4 مم، وجبلة –حميميم 8 مم، وربيعة 3 مم، وصلنفة 11 مم، وقسطل معاف 7.5 مم، وكسب 19 مم، ووادي قنديل 9 مم.

إدلب:

احسم 23 مم، ومدينة إدلب 11 مم، وأرمناز 18 مم، وأريحا 7.5 مم، والبارة 20 مم، وإيبلا 4.6 مم، وبداما 21 مم، وجسر الشغور 29.8 مم، وحارم 13 مم، وخان شيخون 15 مم، ودركوش 13 مم، وسراقب 4.9 مم، وسرمدا 13.5 مم، وكفرتخاريم 19 مم، ومحمبل 19.1 مم، ومعرة النعمان 10.5 مم، وأبو الظهور 1.5 مم.

حلب:

عفرين 32 مم، والباب 7 مم، ومنبج 6 مم، وتل أبيض 7 مم.

الرقة:

مدينة الرقة 0.5 مم، والسبخة 3 مم، والكرامة 2 مم.

الحسكة:

جديدة خابور 1.5 مم، والزهيرية 21 مم، والقحطانية 1 مم، والمالكية 18 مم، واليعربية 13 مم، وتل علو 7 مم، ومبروكة 21 مم، ورأس العين 1 مم.

دير الزور:

البوكمال 0.4 مم، والتبني 6.5 مم، ومدينة دير الزور 3.8 مم.

محافظات: دمشق وريفها، ودرعا، والسويداء، والقنيطرة، لا يوجد أمطار.

وتتأثر سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية التي أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري.