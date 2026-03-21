وزارة الطوارئ تحذر من مخاطر الانزلاق على طريق دمشق– حمص نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، من مخاطر الانزلاق على الطريق الدولي (دمشق – حمص)، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، حيث أدت الهطولات المطرية الممزوجة بالثلج والبرد إلى وقوع حوادث انزلاق مأساوية عدة للسيارات على هذا الطريق.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب، اليوم السبت، أن التأثيرات الجوية تتركز في المنطقة الممتدة من حسياء مروراً بالبريج وقارة ودير عطية والنبك والقسطل وصولاً إلى عدرا، ما يزيد من خطورة القيادة ويستدعي توخي الحذر الشديد.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب السائقين مرتادي طريق دمشق ـ حمص في المواقع المذكور إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

1- القيادة بحذر وعدم الانشغال.

2- تخفيف السرعة وخاصة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

3- التزام القواعد المرورية وعدم التجاوز وترك مسافة أمان كافية.

4- تخفيف السرعة بشكل تدريجي وتجنب استخدام المكابح بشكل مفاجئ لتجنب الانزلاق والتصادم.

5- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر وعمل المكابح وماسحات الزجاج.

6- التأكد من تركيب الإطارات الشتوية المانعة للانزلاق على الطرقات

7- وضع حزام الأمان.

وتتأثر معظم مناطق سوريا حالياً بمنخفض جوي مترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أدت إلى تشكل سيول بدء فجر اليوم السبت، ويستمر حتى مساء الإثنين المقبل، حيث شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 76 مم في مركدة بمحافظة الحسكة.