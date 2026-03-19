محافظة دمشق تحدد مواقع ألعاب الأطفال خلال فترة عيد الفطر

حددت محافظة دمشق اليوم الأربعاء، عدداً من المواقع والساحات العامة في المدينة، لوضع ألعاب الأطفال خلال فترة عيد الفطر السعيد لمدة أربعة أيام فقط، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة مساء، بهدف تنظيم انتشار ألعاب الأطفال وضمان السلامة العامة.

وبيّنت المحافظة، في قرار صادر عن المكتب التنفيذي، أن المواقع تشمل عدداً من الأحياء والمناطق هي القابون ساحة جامع الغفران، واليرموك شارع القسطل ساحة أبو حشيش، وبرزة في ساحات جامع السلام مقابل الجامع، وإبراهيم الخليل، وتفاحة جانب نادي النصر، وفي القدم بنهر عيشة شارع لجنة الحي قرب سوبر ماركت الكرم وجانب المؤسسة الاستهلاكية، والدحاديل في الساحة جانب حديقة الشهداء، وساحة معمل الدفاع الباب الشمالي، إضافة إلى القدم دخلة المحاربين القدماء، وجانب المدرسة الشرعية، ودوار الضبع.

بينما توزعت المواقع في منطقة القنوات بالساحة المقابلة لحديقة آل البيت خلف مقر مختار المجتهد، والساحات المقابلة لجامع زيد جانب الحديقة، وصالة روتانا خلف مكتب طوارئ الكهرباء، وخلف اتحاد الفلاحين البختيار، وفي كفرسوسة توزعت بجانب مدرسة الجمالة المحدثة، والساحة جانب مدخل نادي المحافظة، وجانب حديقة التنظيم وساحة الميتورات جانب المقسم 139، وفي كفرسوسة البلد جانب مدرسة ناصر كنعان في حي اللوان، إضافة إلى حي الفردوس دخلة غاز السرايجي، وساحة الحديد جويرانية، وجانب موقف السرافيس بيادر نادر، وخزان الكهرباء في حي السبيل.

وتضمنت المناطق أيضاً المزة..المزة 86 شارع معهد اللغات، والشاغور أوتوستراد الزاهرة الجديدة جانب تجمع المدارس برج سرياتيل، وحي الزهور جانب تجمع المدارس، وحي القزاز الغربي مقابل مكتبة لوليتا، في حين توزعت المواقع بركن الدين، منطقة الكيكية خلف مكتب المختار، وخلف مدرسة أحمد أومري، وساحة دانا في الشيخ إبراهيم، وفي ساروجة ساحة العدوي “المركز الثقافي”، وأمام مدرسة شكيب أرسلان، وجادة الشرف الأعلى، وعين الكرش الجادة الرئيسية، وشارع الأموي جانب مقبرة الدحداح.

كما حددت المحافظة مواقع الألعاب في الميدان والتضامن.. شارع عبد الله بن الزبير، وميدان حقلة الساحة المواجهة لجامع زين العابدين، وفي جوبر خلف مشحم العباسيين جانب مدرسة حسن سالم ومدرسة زيد بن الخطاب، إضافة إلى الشام الجديدة في الساحة المقابلة للبنك العقاري في الجزيرة الأولى.

ونص القرار على عدم منح أي ترخيص لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وكلف قسم شرطة محافظة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب ومنع تموضع أي ألعاب خارج المواقع المرخصة، كما تم تكليف مديرية دوائر الخدمات بتنفيذ جولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

وأكدت المحافظة ضرورة توفر شروط السلامة للألعاب ومتانتها وتأمين مسافات الأمان، ومنع الألعاب التي يزيد ارتفاعها على أربعة أمتار ونصف المتر أو التي تتسع لأكثر من عشرة أشخاص أو ذات الدورة الكاملة، باستثناء “القلابة” التي تحقق شروط السلامة، إضافة إلى الشروط المتعلقة بأهلية المستثمر وتحمله المسؤولية الكاملة.

كما شددت على منع المفرقعات والألعاب النارية والألعاب ذات الطلقات البلاستيكية، داعية مديرية الحدائق إلى عدم السماح بتركيب أي لعبة إلا بموجب ترخيص مسبق.

وكانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أعلنت تعطيل الجهات العامة خلال الفترة من الـ 18 حتى الـ 23 من آذار 2026، بمناسبة أعياد الثورة والفطر والأم والنوروز.