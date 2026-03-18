اللجنة الوطنية لرصد الأهلة تدعو المواطنين إلى تحري هلال شوال غداً الخميس

دمشق-سانا

دعت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة في بيان لها اليوم الأربعاء، عموم المواطنين في أنحاء البلاد إلى تحري هلال شهر شوال لعام ١٤٤٧هـ، عند غروب شمس يوم الخميس الـ ٢٩ من رمضان ١٤٤٧هـ الموافق لـ ١٩ آذار ٢٠٢٦م.

وقالت اللجنة في بيانها: إنها “تهيب بكل من يتمكن من رؤية الهلال بالعين المجردة، أو بالوسائل المساعدة المعتبرة شرعاً أن يُبادر إلى إبلاغ أقرب محكمة شرعية أو لجنة رصد معتمدة في منطقته”، موضحةً أنه يمكن التواصل مع اللجنة الوطنية عبر الأرقام (0116664128) أو الفاكس (0116661271)، وذلك لتلقي الشهادات، وتوثيقها وفق الأصول الشرعية المعتمدة.

وأكدت اللجنة أنها أعدّت فرقاً ميدانية من المختصين الشرعيين، والفلكيين من الجمعية الفلكية السورية في مواقع الرصد المعتمدة، لافتة إلى أنها ستباشر أعمال التحري والتثبت مساء يوم الخميس، وأنّ البيان الرسمي سيصدر عنها عقب التحقق من نتائج الرصد لإعلان ثبوت رؤية الهلال، أو عدم ثبوته، وتحديد أول أيام شوال،

أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة العدل طلبت، أول أمس الإثنين، من القضاة الشرعيين في المحافظات تحري هلال شهر شوال، وتلقي الشهادات، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لرصد الأهلة لعام 1447 ه‍، وذلك بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان الحالي.