قوات الأندوف تجري جولة‏ ميدانية في عابدين ومعرية بريف درعا الغربي

درعا-سانا
نفذت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، اليوم الأحد، جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي، شملت عدداً من الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورية دخلت إلى قرية عابدين وتجولت في عدد من شوارعها وأحيائها، قبل أن تتابع جولتها في قرية معرية.
وأضاف محمود: إن عناصر الدورية أجروا أحاديث مع عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، تركزت حول تحركات القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي كانت موجودة في المنطقة الليلة الماضية، والاستفسار عن طبيعة نشاطها والإجراءات التي نفذتها خلال وجودها.
وأشار إلى أن عناصر الدورية جمعوا أيضاً إفادات ومعلومات من عددٍ من الأشخاص الذين تواجدوا في الشوارع أثناء الجولة، في إطار متابعتهم للأوضاع العامة في المنطقة.
وتأتي هذه الجولة في ظل استمرار تحركات ودوريات قوات الأمم المتحدة في عدد من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا، لمتابعة المستجدات الميدانية، والاطلاع على واقع الأوضاع في المنطقة.