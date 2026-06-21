قوات الأندوف تجري جولة‏ ميدانية في عابدين ومعرية بريف درعا الغربي

درعا-سانا‌‎ ‎

نفذت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، اليوم الأحد، جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية بريف ‏درعا الغربي، شملت عدداً من الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات الأوضاع في المنطقة‎.‎

وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود، في تصريح لمراسل سانا، أن الدورية دخلت إلى قرية عابدين وتجولت ‏في عدد من شوارعها وأحيائها، قبل أن تتابع جولتها في قرية معرية.‏

وأضاف محمود: إن عناصر الدورية أجروا أحاديث مع عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، تركزت حول ‏تحركات القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي التي كانت موجودة في المنطقة الليلة الماضية، والاستفسار عن طبيعة نشاطها ‏والإجراءات التي نفذتها خلال وجودها.‏

وأشار إلى أن عناصر الدورية جمعوا أيضاً إفادات ومعلومات من عددٍ من الأشخاص الذين تواجدوا في الشوارع أثناء ‏الجولة، في إطار متابعتهم للأوضاع العامة في المنطقة.‏

وتأتي هذه الجولة في ظل استمرار تحركات ودوريات قوات الأمم المتحدة في عدد من مناطق الريف الغربي لمحافظة درعا، ‏لمتابعة المستجدات الميدانية، والاطلاع على واقع الأوضاع في المنطقة.‏