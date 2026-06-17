السورية للاتصالات: إصلاح الكبل البحري بين طرطوس والإسكندرية وتشغيله ‏بجهود الكوادر الوطنية

دمشق-سانا
أعلنت الشركة السورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكبل البحري المتضرر الناقل لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية، وإعادة تشغيله بشكل كامل بجهود كوادرها الوطنية.
وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الأعمال انتهت قبل منتصف ليل يوم الثلاثاء، وعادت حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت، أول أمس الإثنين، أن الكبل البحري الدولي الناقل لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية تعرّض لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من السعات الدولية من الخدمة، وانعكس على خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات السورية.