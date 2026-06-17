السورية للاتصالات: إصلاح الكبل البحري بين طرطوس والإسكندرية وتشغيله ‏بجهود الكوادر الوطنية

دمشق-سانا‏

أعلنت الشركة السورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكبل البحري المتضرر ‏الناقل ‏لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية، وإعادة تشغيله بشكل كامل ‏بجهود كوادرها الوطنية.‏

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن الأعمال انتهت ‏قبل منتصف ليل يوم الثلاثاء، وعادت حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي.‏

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت، أول أمس الإثنين، أن الكبل البحري الدولي الناقل لحركة ‏الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية تعرّض لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ‏ما أدى إلى خروج جزء كبير من السعات الدولية من الخدمة، وانعكس على خدمات ‏الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات السورية.‏