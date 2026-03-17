إفطار جماعي في ريف إدلب تكريماً للمعلمين والمصابين خلال الثورة السورية

إدلب-سانا

أقامت جمعية غراس الخير الإنسانية، بالتعاون مع نقابة المعلمين في إدلب، مأدبة إفطار جماعي لأكثر من 350 معلماً ومتقاعداً، ومن المصابين خلال الثورة السورية، وذلك في قرية قاح بريف إدلب الشمالي.

وتهدف الفعالية إلى تكريم المعلمين الذين أمضوا سنواتهم في خدمة العملية التعليمية، والوقوف إلى جانب المتقاعدين منهم، إلى جانب تكريم الذين تعرضوا للإصابات خلال الثورة السورية، تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات، بما يعكس قيم التكافل والتقدير لأصحاب العطاء، وفقاً لمدير فرع الجمعية في إدلب، يحيى الدرع.

وفي تصريح لـ سانا، بيّن الدرع أن الفعالية التي أقيمت أمس، تأتي ضمن حملة رمضانية تنفذها الجمعية لتقديم الدعم لعدد من فئات المجتمع السوري، من خلال مشاريع متنوعة وهي “توزيع السلال الرمضانية – كسوة العيد – كفالات الأيتام – وجبات إفطار الصائمين”، وذلك في إطار تعزيز روح التضامن المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، وترسيخ ثقافة الوفاء لمن كان لهم دور كبير في بناء الأجيال وخدمة المجتمع.

وتأسست جمعية غراس الخير الإنسانية عام 2014، وعملت خلال سنوات الثورة السورية في الشمال السوري وتركيا ولبنان في مجال كفالة الأيتام ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.

