أجواء حارة في معظم المناطق السورية وسديمية في ‏الشرقية والبادية

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة والبادية لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3-5 درجات مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في باقي المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الإثنين يكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكل عام، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والمرتفعات الساحلية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الشمالية والجنوبية والجزيرة بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21/38
ريف دمشق-القلمون
|9/30
القنيطرة
|11/29
درعا
|19/32
السويداء
|15/32
حمص
|19/33
حماة
|20/38
اللاذقية
|22/30
طرطوس
|23/30
حلب
|20/36
إدلب
|22/32
دير الزور
|25/41
الرقة
|23/40
الحسكة
|27/41