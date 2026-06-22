أجواء حارة في معظم المناطق السورية وسديمية في ‏الشرقية والبادية

IMG 6730 أجواء حارة في معظم المناطق السورية وسديمية في ‏الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الشمالية ‏والشرقية والجزيرة والبادية لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بنحو 3-5 درجات مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة ‏أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في باقي ‏المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار ‏اليوم الإثنين يكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور ‏بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية ‏والبادية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكل عام، كما يحذر ‏من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى ‏والمرتفعات الساحلية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق ‏الشمالية والجنوبية والجزيرة بينما تكون غربية إلى ‏شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً، وخاصة ‏على المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎:

دمشق21/38‏

ريف دمشق-القلمون		   9/30‏

القنيطرة		  11/29‏

درعا		  19/32‏

السويداء		   15/32‏

حمص		  19/33‏

حماة		   20/38‏

اللاذقية		  22/30‏

طرطوس		   23/30‏

حلب		   20/36‏

إدلب		   22/32‏

دير الزور		   25/41‏

الرقة		   23/40‏

الحسكة		  27/41‏
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