أجواء حارة في معظم المناطق السورية وسديمية في ‏الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها في المناطق الشمالية ‏والشرقية والجزيرة والبادية لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بنحو 3-5 درجات مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة ‏أعلى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية في باقي ‏المناطق السورية‎.‎

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار ‏اليوم الإثنين يكون حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور ‏بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية ‏والبادية، وخلال الليل يكون لطيفاً بشكل عام، كما يحذر ‏من تشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى ‏والمرتفعات الساحلية‎.‎

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق ‏الشمالية والجنوبية والجزيرة بينما تكون غربية إلى ‏شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع ‏هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا أحياناً، وخاصة ‏على المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات ‏السورية‎: