توقيع اتفاقية لنقل الحجاج بين السورية القابضة للطيران وإدارة الحج والعمرة

دمشق-سانا

وقّعت الشركة السورية القابضة للطيران اليوم الإثنين، اتفاقية مع إدارة الحج والعمرة السورية بشأن نقل حجاج بيت الله الحرام لموسم حج عام 1447 هـ – 2026 م.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقّاد، ومعاون مدير إدارة الحج والعمرة عبد الخالق درويش في مبنى وزارة الأوقاف بدمشق، سيتم نقل حجاج بيت الله الحرام من مطاري دمشق وحلب الدوليين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة وبالعكس، وذلك وفق برنامج الرحلات الذي تحدده إدارة الحج والعمرة رسمياً.

وأكد عقّاد في تصريح لـ سانا أن نقل حجاج بيت الله الحرام على متن الخطوط الجوية السورية يُعد شرفاً ومسؤولية وطنية كبيرة، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم أفضل مستويات الخدمة والراحة للحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة وعودتهم إلى أرض الوطن بسلامة وأمان.

وكانت إدارة الحج والعمرة، نظمت في الـ 24 من كانون الأول الماضي، قرعة الحج السوري للمواطنين المسجلين لأداء الفريضة لموسم 1447هـ – 2026 م.

